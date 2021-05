Ponekad naše vlastite misli mogu ozbiljno naštetiti našem mentalnom zdravlju, samopoštovanju i ukupnoj dobrobiti. Stoga je važno prepoznati određene vrste misli koje nisu dobre za nas. Primjerice, ako netko pohvali naša postignuća, ne bismo mu trebali reći da to nije tako velika stvar. Umjesto toga, trebali bismo prihvatiti kompliment i priznati sebi da smo to uistinu zaslužili.

POGLEDAJTE VIDEO: Pomozite svom mozgu da bolje pamti

Zato naučite prepoznati koje su to otrovne misli, izbacite ih iz svojeg života i ubrzo ćete vidjeli neke pozitivne promjene.

1. Razmišljate u krajnostima

Razmišljanje u krajnostima naziva se i 'sve ili ništa' razmišljanje. Osjećate se kao da morate stalno biti savršeni: ili morate biti uspješni na poslu ili ste potpuni neuspjeh. Kod kuće morate biti najbolja mama ili supruga, a ako postoji čak i manji aspekt kojeg ne ispunjavate, počinjete se osjećati krivima i razočarani ste u sebe.

Dopustite si da budete nesavršeni, a počnite od toga da više ne upotrebljavate crno-bijele izraze. Primjerice, ako ste samozatajni za plesanje dok su drugi ljudi u blizini, nemojte misliti: 'Ja sam grozan plesač. Svi će buljiti u mene i misliti da izgledam glupo'. Umjesto toga, pomislite: 'Volim plesati, pa ću jednostavno uživati. I vjerojatno ih ionako više neću vidjeti, pa nije važno što oni misle'.

2. Pretjerano generalizirate stvari

Ponekad vas par negativnih ishoda može natjerati da mislite da će sve što slijedi biti jednako loše. Primjerice, ako ne dobijete ponudu za posao nakon nekoliko intervjua zaredom, pomislit ćete: 'Gubitnik sam. Nikad neću dobiti posao'.

Umjesto toga, pokušajte vidjeti sebe i svijet oko sebe na realniji način. Prihvatite da se padovi događaju i da oni ne definiraju tko ste ili što će se sljedeće dogoditi. Imajte na umu da su vaše vještine dragocjene i da ste i dalje vrijedna osoba unatoč tim odbijanjima.

3. Ne prihvaćate pozitivne povratne informacije

Ponekad mislite da ne zaslužujete to kada netko pohvali vaš rad. Zato kad vam netko kaže: 'Učinili ste sjajan posao!', vi kažete: 'Hvala, ali bilo tko je to mogao učiniti jednako dobro'. Ili samo kažete hvala, ali pomislite: 'Ona to samo govori kako bi bila draga, ali zapravo to ne misli'. Ovakvim razmišljanjem jačate svoje uvjerenje da niste vrijedni pohvale.

Naučite prihvaćati pozitivne povratne informacije i ne obezvrjeđujte ​​vlastitu vrijednost. Stoga, umjesto da u svojim mislima ovjekovječite negativnu sliku o sebi, vjerujte onome tko vam je dao kompliment i pokušajte to stvarno osjećati.

4. Dopuštate svojim osjećajima da kontroliraju vaše odluke

Donošenje zaključaka o sebi ili stvarima oko sebe na temelju emocija je druga vrsta razmišljanja koja vas može spriječiti da radite ono što želite i postižete svoje ciljeve. Na primjer, želite pokrenuti vlastiti posao, ali bojite se da to neće uspjeti i preplavljeni ste emocijama zbog cijelog postupka. Zbog toga biste mogli pomisliti da zaista ne biste trebali biti poslovna osoba.

Međutim, kako se zbog nečega osjećate nije uvijek prikaz stvarnog stanja. Ako negativno razmišljate od samog početka, neuspjeh će se onda vrlo vjerojatno i dogoditi. Stoga je važno ukloniti te brige, suočiti se sa svojim strahovima i pozitivnije razmišljati o svojim sposobnostima ili situaciji koja je u pitanju.

5. Često krivite sebe

Svi mi želimo imati nadzor nad onim što se događa u našem životu, pa kad se nešto ne dogodi onako kako smo očekivali, krivimo sebe, čak i ako nismo odgovorni. Na primjer, ako vaše dijete u školi dobije loše ocjene, možda mislite da ste loš roditelj. Ili, ako ste rezervirali stol u restoranu za vas i vaše prijatelje, ali kad ste stigli tamo, oni nisu imali evidenciju vaše rezervacije, počinjete kriviti sebe što niste dovoljno odgovorni da provjerite je li rezervacija prošla, a mislite i da vas i svi vaši prijatelji krive što ste im pokvarili večer. Iako u stvarnosti vjerojatno uopće niste krivi, možda je osoba koja je provjeravala rezervacije jednostavno propustila vašu rezervaciju ili je došlo do kvara sustava.

Dakle, umjesto da mislite: 'Za sve sam ja kriv, to sam mogao spriječiti', prihvatite da postoje neke stvari koje su jednostavno izvan vaše kontrole i niste vi uvijek odgovorni ako nešto pođe po zlu.

6. Koristite riječi poput 'mora' i 'treba'

U nekim situacijama uporaba ovih riječi znači postavljanje nerealnih ciljeva. A ako ih ne postignete, osjećate se loše zbog toga i opet sebe doživljavate kao neuspjeh. Na primjer, mislite u sebi: 'Trebao bih vježbati pet puta tjedno'. A onda ako to ne učinite, osjećate se krivim zbog toga i mislite da nikada nećete imati dovoljno snage i volje za to.

Umjesto toga, pomislite 'Ja mogu vježbati 5 puta tjedno'. Ako upotrijebite ove riječi, nećete se osjećati toliko sputano u svojim postupcima. Pružit ćete si više slobode da birate što možete i želite raditi i nećete se osjećati loše ako odlučite ne vježbati određenog dana.

7. Brzo zaključujete

Nikad zapravo ne možete znati što netko drugi misli. Međutim, ponekad vas tjeskoba ili nesigurnost mogu dovesti do pretpostavki o tome što drugi misle o vama, a to je rijetko nešto pozitivno u vašem umu.

Na primjer, mogli biste se osjećati zbunjeno kad primijetite da netko stalno gleda u vas. U tom trenutku pomišljate kako možda nešto imate u zubima ili vam kosa izgleda čudno. U stvarnosti ta osoba možda uopće ne bulji u vas. Možda samo gleda u daljinu i duboko je zamišljena. A ako zaista i gleda u vas, možda vam želi pohvaliti odjeću, ali je previše sramežljiva da bi to učinila.

Ne dopustite da vaša tjeskoba kontrolira vaše mišljenje i osjećaje. Kad primijetite kako vaš mozak pretjerano razmišlja i odabire samo najgore scenarije, odmah se zaustavite i umjesto toga zamislite najbolji ishod, piše Bright Side.