Losos ili tuna? Nutricionisti otkrivaju što je zdravije i koji izbor je bogatiji nutrijentima

Dijetetičari i nutricionisti za Prevention su objasnili prednosti i mane obje vrste popularne ribe.

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Nutritivne vrijednosti lososa

Na 100 grama sirovog uzgojenog atlantskog lososa ide 197 kalorija, 20 g proteina, 13 g masti. Nema ugljikohidrata niti vlakana.

Nutritivna vrijednost tune

100 g sirove plavoperajne tune sadrži 144 kalorije, 23 g proteina i 5 grama masti, također bez ugljikohidrata i vlakana.

Zdravstvene prednosti lososa

Najznačajnije je što je bogat omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju upalu u tijelu i podržavaju zdravlje srca i mozga. Također snižavaju razinu triglicerida i LDL (lošeg) kolesterola. Losos je glavni izvor omega-3 masnih kiselina DHA i EPA, koje tijelo može iskoristiti. Bogat je i proteinima, a ima i vitamin D i selen.

Potencijalni nedostaci lososa

Gotovo da ih nema, osim ako niste alergični. Ima vrlo malo loših masti pa ga možete jesti svaki dan. Način na koji je pripremate može napraviti razliku, stoga budite svjesni soli i ulja koje dodajete.

Zdravstvene prednosti tune

Visokokvalitetni protein koji sadrži mnoge iste hranjive tvari kao i losos, uključujući omega-3 masne kiseline, vitamin D i selen. Razlika je u tome što ima manje masti i manje omega-3 masnih kiselina. Dok losos sadrži 1,83 g DHA i EPA po porciji, lagana konzervirana tuna sadrži 0,19 g, a kuhana žutorepa tuna sadrži 0,1 g. No, sadrži više selena, što je čini izvrsnim izborom ako ste zabrinuti za štitnjaču.

Potencijalni nedostaci tune

Većina odraslih može uživati ​​u tuni, pod pretpostavkom da nemaju alergiju. Iznimka je ako ste trudni ili dojite jer može sadržavati više žive. Odaberite konzerviranu s manje žive.

Priprema lososa

Obzirom na to da je sočnija i masnija od tune, njezina tekstura sprječava da se lako isuši tijekom kuhanja i pečenja pa će je i početnici lakše pripremiti. Ipak, baš taj puni okus može biti previše onima koji preferiraju laganiju ribu.

Što je bolje za mršavljenje?

Obje vrste ribe mogu biti ukusan dio procesa mršavljenja zbog visokog sadržaja proteina koji će vam pomoći da se osjećate sito za vrijeme obroka i smanjiti osjećaj gladi nakon obroka. Jedna studija u časopisu Obesity Science & Practice otkrila je da je veći unos proteina povezan s većim gubitkom težine. I losos i tuna pružaju obilje proteina.ž

Što je zdravije?

Nema pobjednika, ali nude različite količine sličnih hranjivih tvari. Ako želite jesti morske plodove dva do tri puta tjedno, uključivanje oba u vaše obroke izvrstan je izbor. Ako ste trudni ili dojite, losos može biti bolji izbor.

