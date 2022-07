Luda priča o nestaloj vjenčanici: Sada je dva metra ispod zemlje

Možete li zamisliti da ste već odabrali haljinu, kupili ju i spremili i onda... odjednom je nigdje nema??? I ne možete ju pronaći, jer je zakopana 2 metra ispod zemlje?

POGLEDAJTE VIDEO: Deset puta mladenka

To se stvarno dogodilo jednoj budućoj mladoj i priča je prilično dramatična i smiješna. Vlasnica trgovine za svečane haljine koja je haljinu ženi prodala našla se usred obiteljske drame i ispričala je svaki detalj priče na svojem TikToku, gdje je u prvi dio pogledalo skoro 6 milijuna ljudi.

TikTokerica Kasia, koja ima butik u Chicagu u kojem prodaje vjenčanice, haljine za maturalnu večer, djeveruše i majke mladenke. U poslu je od 2001. godine i poduzetnica je mislila da je sve vidjela, no još jednom se iznenadila.

Sve je počelo vrlo zbunjujućim telefonskim pozivom. Bio je to mladoženja, koji je bio gotovo u suzama, pitajući ju može li pronaći narudžbu vjenčanice svoje zaručnice i prepraviti je. Situacija se činila prilično sumnjivom jer mladoženja nije znao ništa o haljini, ali ju je jako želio preurediti. Kasiji je prvo na pamet palo da ju netko želi prevariti ili našaliti se s njom, ali mladoženja je dao ime mladenke i zapravo je pronašla dotičnu narudžbu.

Kasia se tada zapitala treba li haljinu možda prepraviti, mladoženja se zbunio, a Kasia nije stigla ni objasniti mi što to znači kad ju je mladoženja odrezao i uvjerio da mu treba potpuno nova vjenčanica jer više nema vjenčanice za prepraviti.

Vlasnica butika nazvala je proizvođača kako bi pitala mogu li napraviti novu vjenčanicu na vrijeme za vjenčanje, koje je trebalo biti 5 mjeseci od tog poziva. Nažalost, to nije bilo dovoljno vremena, jer je haljina bila po mjeri, zbog čega se mladoženja tako jako rasplakao da nije mogao govoriti pa se javio brat od zaručnice.

U ovom trenutku Kasia je bila jako zabrinuta i pitala se što se događa, pa je pitala brata je li sve u redu s mladenkom i što se dogodilo s haljinom. Vjerojatno je u ženinoj glavi bilo puno misli o tome što je sve moglo poći po zlu, ali nije bila spremna za istinu.

Brat je započeo objašnjavati nevjerojatni problem u kojem su se našli, dajući kontekst o tome zašto vjenčanice više nema. Mladenka ju je dala svojoj mami, koja ju je potom stavila u ormar koji nitko drugi ne koristi kako bi haljina bila sigurna.

No, kad im je baka umrla, on i mladoženja morali su otići do ormara kako bi pronašli bakinu vjenčanicu, jer je ona željela biti pokopana u njoj, budući da je njezin muž pokopan u svom svadbenom smokingu.

Vjerojatno vam je jasno u kojem smjeru ovo vodi. Mladoženja i njegov budući šogor otvorili su ormar, vidjeli haljinu koja visi i pretpostavili da je to ta vjenčanica koja im treba. Nisu znali da je bakina vjenčanica u kutiji ispod vjenčanice obješene u ormaru i tu koju su vidjeli, koja je visjela, su dali pogrebnom poduzeću.

Nitko nije primijetio da je baka obučena u novu vjenčanicu, jer je kovčeg bio zatvoren. baka je umrla teško bolesna, a obitelj nije htjela da ljudi vide kako je na kraju izgledala.

Divlja priča, zar ne? Što je još luđe, mladenka nije znala, a mladoženja je pokušavao zamijeniti haljinu, a da ona ne sazna. Dva tjedna nakon pogreba mama od mladenke je otkrila da nema vjenčanice i onda se i ona uključila u priču. Sve vrijeme vlasnica butika je pokušavala nadomjestiti pokopanu vjenčanicu.

Zbog vremenskih ograničenja i zbog toga što se to događalo na kraju pandemije, proizvođač nije mogao napraviti istu haljinu na vrijeme, pa je Kasia razmišljala o načinima na koje bi mogla uzeti sličnu haljinu i na njoj napraviti potrebne prepravke kako bi sličila pokopanoj vjenčanici. Ali, nije bilo dovoljno vremena, što je značilo da će mladenka primijetiti da da nema vjenčanice.

Srećom, obitelj je imala puno razumijevanja i shvatila je da će mladenka primijetiti da haljina ionako nije ista, pa su joj odlučili reći što se dogodilo i jednostavno se prepustiti njenoj milosti.

Kasiji je laknulo jer možete zamisliti da je bilo stresno prešutjeti takve informacije svojoj klijentici, iako su svi to radili kako bi mladenku usrećili. Laknulo joj je kad ju je mladenka nazvala dan nakon što je razgovarala s mamom i mladoženjom.

Ispostavilo se da je mladenka željela da haljina bude nekoliko brojeva veća jer je zapravo bila trudna. Kasia je bila sretna zbog mladenke, ali budući da je haljina bila u stilu sirene, nije se mogla toliko mijenjati. Mladenka uopće nije bila uzrujana i rado je odabrala drugu vjenčanicu.

Nije bila ljuta ni zbog toga što je njezina baka pokopana u njezinoj vjenčanici. Kasia je rekla kako je mladenka reagirala jako mirno i da smatra da je njezina reakcija bila fenomenalna uzevši u obzir grešku koja se dogodila.

Najčitaniji članci