Luka Modrić kćeri suši kosu fenom od 520 eura: Evo što sve ovaj uređaj može...

Ako ste se ikad pitali koliko zapravo može koštati fen za kosu, odgovor koji stiže iz doma Luke Modrića prilično je konkretan - 520 eura. Naime, hrvatski nogometni kapetan nedavno je na društvenim mrežama objavio fotografije povodom devetog rođendana svoje najmlađe kćeri Sofije. Među obiteljskim trenucima posebno je simpatična ona na kojoj Modrić djevojčici pomaže osušiti kosu.

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No pažnju nije privukao samo tata koji je preuzeo ulogu frizera. U ruci drži Dyson Supersonic Nural, jedan od najnaprednijih modela poznatog proizvođača luksuznih uređaja za njegu kose. U hrvatskoj Sephori za njega treba izdvojiti čak 520 eura.

Foto: Instagram/Luka Modrić

Fen koji sam zna kada ga približite glavi

Dyson je svoj prvi Supersonic predstavio još 2016. godine, a uređaj je u međuvremenu postao jedan od najprepoznatljivijih premium proizvoda za njegu kose. Model Nural stigao je 2024. godine, a Dyson ga je tada predstavio kao najveću nadogradnju Supersonica u osam godina.

Glavna posebnost Nurala krije se u senzorima i funkcijama koje bi trebale olakšati sušenje kose, ali i smanjiti izlaganje visokim temperaturama.

Jedna od njih je Scalp Protect, odnosno način rada za zaštitu vlasišta. Infracrveni senzor prati koliko je fen udaljen od glave i automatski prilagođava temperaturu. Što ga više približite vlasištu, temperatura se smanjuje kako bi ostala na ugodnijoj razini.

Tu je i Pause Detect, funkcija koja prepoznaje kada fen odložite. Tada automatski smanjuje protok zraka i isključuje grijač. Kada ga ponovno uzmete u ruku, nastavlja raditi.

Nural ima i svojevrsno "pamćenje". Prepoznaje koji ste nastavak stavili na uređaj i može zapamtiti posljednju korištenu kombinaciju temperature i jačine zraka za svaki od njih. Pri sljedećem korištenju tako se automatski vraća na odabrane postavke.

Da je riječ o popularnom uređaju pokazuju i ocjene korisnika. Na Dysonovoj američkoj stranici Supersonic Nural trenutačno ima prosječnu ocjenu 4,9 od 5, i to na temelju više od 14.000 ocjena. Čak 87 posto recenzenata navodi da bi ga preporučili prijatelju.

Na europskim stranicama Sephore također ima vrlo dobre ocjene, oko 4,5 od 5, uz stotine recenzija. Ipak, 520 eura za fen mnogima je teško opravdati, pogotovo kada se zna da u istoj kategoriji postoje uređaji koji koštaju višestruko manje.

Foto: Sephora

Nural nije ni najskuplji Dysonov fen

Zanimljivo je da Supersonic Nural u Hrvatskoj nije čak ni najskuplji Dysonov model. Klasični Supersonic u Sephori stoji 447 eura, odnosno 73 eura manje. Oba uređaja nude snažno sušenje, magnetske nastavke i inteligentnu kontrolu topline, no Nural dodatno donosi automatsko prilagođavanje temperature prema udaljenosti od glave, prepoznavanje kada je odložen te pamćenje postavki za različite nastavke.

Još skuplji je Supersonic r, čija cijena u hrvatskoj Sephori iznosi 572 eura. Nural se tako cijenom smjestio između dva modela, ali i dalje je riječ o iznosu za koji se može kupiti poprilično dobar televizor, mobitel ili nekoliko desetaka običnih sušila za kosu.