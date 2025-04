Zašto nikad ne biste trebali koristiti hotelski fen za kosu?

Kada se prijavimo u hotel, očekujemo određene pogodnosti koje će naš boravak učiniti ugodnijim. Među njima je i skromni fen za kosu, naizgled bezazlen uređaj koji se nalazi u većini hotelskih kupaonica. No, dok hotelski fenovi mogu ponuditi brzo rješenje za mokru kosu, oni predstavljaju skrivenu opasnost za zdravlje vaših uvojaka i potencijalni izvor zaraze. Bivši hotelski zaposlenici i stručnjaci otkrivaju šokantnu istinu koja će vas natjerati da dvaput razmislite prije nego što posegnete za tim uređajem na sljedećem putovanju.

Zašto je fen prljaviji od WC školjke?

Osim što mogu uništiti vašu kosu, hotelski fenovi kriju i mnogo mračniju tajnu – leglo su bakterija i gljivica. Šokantno istraživanje koje je za ABC News proveo mikrobiolog Charles Gerba, testirajući devet hotelskih soba različitih kategorija u Los Angelesu, otkrilo je da je fen za kosu jedan od najprljavijih predmeta u sobi. U većini slučajeva, fen je imao više klica nego WC daska.

Problem nastaje jer se osoblje za čišćenje uglavnom fokusira na očite izvore prljavštine poput WC-a, kade i umivaonika. Električni uređaji poput fena često se zanemaruju.

- Mora da postoje neke stvari koje ljudi rade s fenom za kosu, a za koje ja ne znam, jer su neki od njih bili prilično kliconoše - komentirao je Gerba rezultate. Budući da fen dodiruje mnogo ruku gostiju, a rijetko se čisti, postaje sve prljaviji tijekom vremena. To nije samo pitanje opće higijene; radi se o izravnom upuhivanju zraka punog klica na vaše lice i vlasište.

Drugi problem leži u samoj kvaliteti uređaja. Hoteli često biraju fenove prema cijeni, a ne prema kvaliteti, kako bi smanjili troškove. Ti jeftiniji modeli često su manje snažni i nedostaju im važne značajke poput kontrole temperature i tehnologije koja sprječava statički elektricitet i kovrčanje kose, a koje pomažu smanjiti oštećenja od topline.

Jedan od najvećih nedostataka hotelskih fenova je njihova sklonost proizvodnji izuzetno visoke topline, često bez mogućnosti podešavanja temperature. Pretjerana toplina može lišiti kosu prirodnih ulja, što dovodi do suhoće, lomljivosti i pucanja vlasi. Dodatno, mnogi hotelski fenovi nemaju ravnomjernu raspodjelu topline, što rezultira "vrućim točkama" koje mogu dodatno oštetiti vlas kose. Slab protok zraka još je jedan čest problem. Nedovoljan protok zraka produljuje proces sušenja, prisiljavajući vas da kosu duže izlažete toplini, što uzrokuje još veću štetu, posebno na vanjskom zaštitnom sloju kose.

Zdravstveni rizici: Od iritacije vlasišta do usporenog rasta kose

Posljedice korištenja prljavog fena mogu biti ozbiljne. Trihologinja i ambasadorica brenda Bellissima, Jacqui McIntosh, upozorava: 'Govorimo o prljavoj istini neočišćenih fenova za kosu. Oni postaju leglo bakterija i gljivica'. Kada ti mikroorganizmi dospiju na vašu kosu i vlasište, mogu izazvati infekcije i iritacije, poremetiti folikule dlake i usporiti zdrav rast kose.

- Tu su i prašina, plijesan i drugi nevidljivi krivci koji vrebaju u zanemarenim fenovima - dodaje McIntosh za The Sun. Ovo nije samo nehigijenski – to su izazivači problema za vaše vlasište. Pripremite se na iritaciju, perut i niz drugih problema s kosom poput beživotnosti, kovrčanja, pa čak i gubitka kose. Začepljeni otvori za zrak također znače da distribucija topline postaje neujednačena, što dovodi do prekomjernog zagrijavanja pojedinih dijelova kose, suhoće, lomljivosti i ispucalih vrhova. U najgorem slučaju, nakupljena prljavština unutar uređaja može dovesti do pregrijavanja i rizika od opeklina kose ili vlasišta.

Pametnija rješenja za putovanja

Srećom, postoje alternative korištenju hotelskog fena i načini kako smanjiti izloženost klicama:

Ponesite vlastiti fen: Najsigurnija opcija je investirati u kvalitetan putni fen. Potražite modele s podesivom temperaturom i tehnologijama koje štite kosu.

Koristite dezinfekcijske maramice: Obrišite daljinski upravljač, telefon, prekidače, kvake i druge površine koje često dodirujete čim uđete u sobu.

Budite oprezni s posteljinom: Odmah uklonite ukrasne jastuke i prekrivač s kreveta jer se rijetko peru. Ako sumnjate u čistoću jastučnice, zatražite novu.

Ponesite vlastite toaletne potrepštine: Tako ćete biti sigurni u sastav i higijenu proizvoda koje koristite, umjesto da se oslanjate na hotelske dispenzere.