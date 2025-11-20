Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZIMSKI RITUAL UDOBNOSTI

Luksuzne mirisne svijeće: Evo koje note odabrati i kako ih održavati da što dulje traju

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 3 min
Luksuzne mirisne svijeće: Evo koje note odabrati i kako ih održavati da što dulje traju
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mirisi domu daju posebnu atmosferu, a oni koje ovih dana odaberemo postaju dio blagdanskog raspoloženja. Posebno su inspirativne note poput cedra, cimeta, vanilije, klinčića...

Zimski mjeseci, osobito razdoblje oko Božića, donose poseban senzibilitet prema toplini doma i ritualima koji umiruju, usporavaju i stvaraju osjećaj intimnog skloništa od hladnoće. Među njima posebno mjesto zauzimaju luksuzne mirisne svijeće, predivni i estetski dotjerani predmeti koji već odavno nisu samo izvor svjetlosti, nego sofisticirani elementi estetike interijera i emocionalne dramaturgije prostora.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Koje note odabrati za zimsku mirisnu svijeću?

U hladnijim mjesecima prevladava želja za mirisima koji pružaju toplinu, dubinu i osjećaj zaštićenosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Kuća u Maloj ulici ukrašena za advent 01:22
Zagreb: Kuća u Maloj ulici ukrašena za advent | Video: 24sata/pixsell

Najpopularnije note u zimskom i blagdanskom razdoblju proizlaze iz nekoliko aromatskih obitelji:

Topli drvenasti tonovi: Sandalovina, cedar, pačuli i oud daju mirisima zrelu, zemljanu i senzualnu bazu. Drvenasti mirisi stvaraju atmosferu nalik zagrijanoj knjižnici, planinskoj kolibi ili profinjenom salonu s kaminom.

U ISTRI KOD LABINA Amoreta - kuća za romantičare: Tu nema pegle ni pećnice, samo luksuz i uživanje u spa zoni...
Amoreta - kuća za romantičare: Tu nema pegle ni pećnice, samo luksuz i uživanje u spa zoni...

Začinske note: Cimet, klinčić, muškatni oraščić i crni kardamom neizbježni su dok se približava Božić. Oni prizivaju osjećaj poznatog, aromatičnog doma, podsjećajući na kolače, kuhano vino i rituale obiteljske pripreme blagdana.

Balzamični i gurmanski akcenti: Vanilija, tonka, ambery note i tamjan unose mekoću, kremoznost i profinjeniju slatkoću. Njihova toplina čini ih posebno omiljenima u zimskim večerima, kada se prostor želi ispuniti osjećajem sigurnosti i nježnosti.

Aromatherapy Candle in a Spa
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zimske citrusne note: Mandarina, gorka naranča i bergamot daju svježinu i svjetlinu u gustoj zimskoj atmosferi. Ove note najčešće se kombiniraju sa začinima, stvarajući mirise koji balansiraju toplinu i čistoću.

Luksuzne svijeće razlikuju se od komercijalnih ne samo dizajnom, nego i kvalitetom voska, koncentracijom mirisa i profinjenošću kompozicije.

KAO IZ ČASOPISA Kako urediti dom ili ured poput profesionalca: 5 ključnih pravila
Kako urediti dom ili ured poput profesionalca: 5 ključnih pravila

Prednosti luksuznih svijeća

Čistije i dugotrajnije gorenje: Luksuzni brendovi koriste voskove na bazi soje, kokosa, pčelinjeg voska ili njihovih blendova. Oni gore sporije, ravnomjernije i s manje čađe u odnosu na klasični parafin. Rezultat je dugotrajniji mirisni doživljaj i čišća atmosfera u prostoru.

Viša koncentracija parfema: U kvalitetnim svijećama mirisna ulja dodaju se u većem postotku i kvalitetnije su formulirana. To znači da miris ispunjava prostor postupno, ali intenzivno, bez oštrih sintetičkih tonova koje često imaju jeftine svijeće.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Estetika i zanatska izrada: Luksuzne svijeće često dolaze u ručno puhanom staklu, keramičkim posudama ili kovanim metalnim spremnicima, pa postaju dekorativni objekt koji se koristi tijekom cijele godine. Nakon što svijeća izgori, posuda se najčešće zadržava kao elegantna kutijica za sitnice ili dekorativni element.

Održavanje: kako produžiti životni vijek svijeće?

Pravilno održavanje mirisne svijeće jednako je važno kao i kvaliteta njezina sastava. Nekoliko jednostavnih pravila znatno produžuje trajanje i omogućuje ravnomjerno gorenje:

PRILAGODITE NJEGU Znanstveno utemeljeni savjeti za zdravu kosu u hladnoj sezoni
Znanstveno utemeljeni savjeti za zdravu kosu u hladnoj sezoni

Skraćivanje fitilja. Prije svakog paljenja fitilj treba skratiti na oko 5 mm. Time se sprječava dimljenje i stvaranje čađe te omogućuje ljepši plamen.

Prvo paljenje. Svijeću treba pustiti da gori dovoljno dugo da se cijela površina otopi do rubova. Ako se to ne učini, stvorit će se tunel i svijeća će se neravnomjerno trošiti.

Čuvanje od propuha. Mirisne svijeće najbolje gore u mirnom prostoru; propuh uzrokuje treperenje plamena, brže trošenje voska i nepravilno oblikovanu površinu.

Christmas burning candlelight
Foto: Alex

Zatvaranje poklopcem. Ako svijeća dolazi s poklopcem, preporučljivo ga je koristiti. Time se čuva kvaliteta mirisa i sprječava nakupljanje prašine.

Miris kao zimski ritual

Luksuzna mirisna svijeća u zimskim mjesecima nije samo predmet, već ona postaje mali dnevni ritual. Toplina, miris i svjetlo stvaraju atmosferu koja nadilazi dekorativnu funkciju i postaje dio emocionalne memorije zime.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su najveće mane i vrline horoskopskih znakova: Bikovi su teški, Rakovi nedorečeni
SLAŽETE LI SE?

Ovo su najveće mane i vrline horoskopskih znakova: Bikovi su teški, Rakovi nedorečeni

Karakter osobe određuju mnogi faktori, a astrologija smatra i da zvijezde imaju veliki utjecaj na to kakvi smo. Evo koje su mane i prednosti svih znakova horoskopa
Vrline i mane u krevetu: Lav nudi kraljevski tretman, Vaga bi da čitate misli, Jarac je nastran
EVO ŠTO OČEKIVATI OD SVAKOG

Vrline i mane u krevetu: Lav nudi kraljevski tretman, Vaga bi da čitate misli, Jarac je nastran

Svi horoskopski znakovi imaju vrline i mane kada pričamo o seksu. Ovisno o njihovim karakteristikama i preferencijama, saznajte u čemu je jak, a u čemu nešto slabiji u krevetu svaki znak Zodijaka
11 frizura za žene starije od 60. koje će vas odmah pomladiti
PROMJENA IMIDŽA

11 frizura za žene starije od 60. koje će vas odmah pomladiti

Kratke i srednje frizure mogu u potpunosti promijeniti izgled i dodati svježinu vašem stilu. Svaka od ovih frizura ističe crte lica, dodaje volumen i olakšava svakodnevno stiliziranje. Donosimo pregled 11 modernih frizura koje pristaju različitim tipovima kose

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025