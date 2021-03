Sastojci:

Za biskvit:

Za punjenje:

Za preljev:

Priprema:

Biskvit: Odvojite žumanjke od bjelanjaka pa žumanjke pjenasto umutite sa šećerom. U to dodajte brašno prethodno pomiješano s praškom za pecivo. Lagano miješajte i dodajte snijeg od bjelanjaka. Izlijte smjesu na protvan koji ste premazali uljem i na to stavili papir za pečenje. Kad je biskvit gotov, a to će biti brzo jer je tanak, savinite ga zajedno s papirom u roladu i ostavite.

Krenite s pripremom kreme: Pomiješajte jaja, šećer i mlijeko pa to kuhajte napari. Ohladite i dodajte pjenasto izrađen margarin. Nakon toga odrolajte biskvit, premažite ga kremom, stavite po dvije banane, zarolajte i stavite u hladnjak na nekoliko sati da se stisne.

Na kraju roladu prelijte glazurom od čokolade i pospite sjeckanim lješnjacima. Glazura se radi tako da rastopite margarin, a kad proključa, uklonite ga s vatre pa ubacite komade čokolade i lagano miješajte, ali ne vraćajte na štednjak.