Majka (50): Misle da sam svom sinu (17) sestra, ja ne starim

Shany Hagan iz Yorka u Velikoj Britaniji ima 50 godina i smatra da izgleda toliko dobro i mladoliko da unosi kaos gdje god se pojavi. Tvrdi da je stalno traže osobnu iskaznicu na kada želi naručiti piće u baru, kaže da je čak izazvala prometnu nesreću jer je 'njezin dobar izgled omeo 30-godišnjeg vozača koji je toliko zurio u nju da nije pratio što se događa na cesti i zabio se u kamion'.

A, kada ulicom prošeće sa svojim 17-godišnjim sinom Tomom, 'svi misle da mu je sestra' (nije precizirala misle li da mu je mlađa ili starija sestra). Kaže čak kako je njezin sin sad već pomalo zabrinut da izgleda starije od nje. Čak joj je zabranio da dolazi na njegove školske predstave ili roditeljske večere, ili da razgovara sa njegovim prijateljima zbog toga kako izgleda.

Sin je čak zabranio prijateljima da mu dolaze u kuću nakon što su mu mamu nazvali milfačom.

Foto: Caters News

- Bio bi jako crven u licu kada bi ga netko vidio sa mnom. Jednom sam ga otišla pokupiti na autobusnom stajalištu, a svi dečki u autobusu počeli su lupati po prozori i zviždati kada su me vidjeli. Tada je rekao da je umoran od svega i kako ne želi biti viđen u mojem društvu - rekla je.

Imala je sličnih problema i dok je izlazila sa muškarcima, jer je stalno nailazila na komentare tipa ' Zar izlaziš s ocem?' pa je, kaže, odustala od izlazaka.

- Jednom sam bila u pubu na trećem izlasku sa istim muškarcem koji mi se jako svidio. Tada je ušla ekipa s ragbija i neki od njih počeli su me ispitivati zašto sam vani s ocem. Izlazak se pretvorio u noćnu moru jer su se potukli, a ja sam se za to vrijeme iskrala kroz stražnji izlaz. Tog muškarca više nikada nisam vidjela - ispričala je.

- Bila mi je noćna mora kada sam bila mlađa jer me nitko nije shvaćao ozbiljno, ali sada uživam u komentarima da izgledam 30 godina mlađe. Svi su u šoku kada im kažem koliko zapravo imam godina i žele znati koja je moja tajna. Nema nekih tajni, jednostavno je, živim sama, to me održava mladom. Nisam pod stresom zbog nekog muškarca, a to znači i da nemam briga pa niti bora - pojasnila je.

- Ljudi često bulje u mene prije nego pitaju jesam li bila na botoksu ili jesam li stavljala neke filere, ali nisam radila ništa od toga. Vidi se kada je žena bila na nekom zahvatu i to mi se nimalo ne sviđa. Potpuno sam prirodna, jednostavno imam sreće što mi je koža fantastična i što živim sretno - dodala je ponosno pa se zadovoljno iznova pogledala u ogledalo.

Foto: Mercury Press & Media Ltd.

Kaže da je oduvijek izgledala mladoliko, a momci su joj u dobi od 28 godina često govorili da će biti lijepa i kada bude starija.

- Kada sam se udala i ostala trudna, neznanci na cesti su me čudno gledali jer su mislili da sam tinejdžerka koja je zatrudnjela. U isto vrijeme sam strahovala da sam ostala trudna možda čak i malo prekasno jer sam tada imala već 32 godine - ispričala je.

- Kada dolazila do ulaza u školu svojeg sina, nitko sa mnom nije razgovarao jer su mislili da nisam dovoljno stara da bih pazila na njega. Neki učenici su me čak znali pitati gdje su mi roditelji jer su pretpostavljali da sam tinejdžerka - prisjetila se tih vremena.

Naglasila je da nije uvijek bila sretna zbog svojeg izgleda.

- Sada mi je to smiješno, ali bilo je uznemirujuće dok sam bila mlađa. Nisam imala puno prijatelja. Bila sam izolirana jer su ostale majke mislile da sam neka vrsta Lolite koja će im ukrasti muževe - uvjerena je Shany.

Sa suprugom se rastala 'jer mu očigledno nije odgovarala sva pažnja koju je privlačila'. Kaže da je mlađi muškarci ne zanimaju, uz starije se osjeća sigurnije.

Naglasila je detalj na koji je ponosna, a to je činjenica da je ljudi znaju uspoređivati sa zvijezdom Spasilačke službe (Baywatch), sa Pamelom Anderson. Shany je počela odlaziti na natjecanja ljepote na kojima je u zadnjih 18 mjeseci pobijedila na njih četiri.

- Većina natjecateljica ima 18 godina, a mene su prihvatili jer su mislili da sam u 20-ima. Kada sam im rekla da imam 50, izgledali su šokirano i rekli da sam starija od njihovih majki. Volim to - rekla je puna sebe i otkrila malu tajnu koja možda utječe na njezin mladolik izgled. Kaže da svaki dan prije spavanja premaže lice medom i drži ga tako sat i pol, jede organsko voće i povrće, pije puno vode i spava po osam sati.

Priznaje da 'svoje prste u svemu' možda ima i genetika.

- Moja majka i otac imaju 75, a izgledaju kao da im je 50, tako da imam sreće - dodala je, a prenosi Daily Mail.