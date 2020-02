Male, ali loše navike koje mogu narušiti zdravlje: Grudnjak, lice

Male loše navike mogu sabotirati trud koji ulažete u očuvanje dobrog zdravlja. Jedna od njih je vožnja dizalom čak i onda kad se trebate popeti samo dva-tri kata.

Hodanje stubama odlična je aerobna vježba koja aktivira velike skupine mišića i ubrzava puls, što dugoročno odlično djeluje na zdravlje srca i krvnih žila. Dizalo je osobito dobro izbjegavati u sezoni gripe i prehlade jer se virusi šire u malenim, zagušljivim prostorijama.

Američki liječnici kažu da bi gumbe u dizalu trebalo pritiskati laktom, a ne prstima jer se na njima zadržavaju virusi, no infektolog Igor Klinar smatra da ne treba ići tako daleko:

- Dovoljno je oprati ruke nakon što stignete na posao ili kući te, naravno, prije jela. Ako imate virozu, ruke bi trebalo oprati i nakon svakoga kihanja da ne biste širili bolest - kaže dr. Klinar.

Kavu je bolje ne piti nakon 14 sati

Mnogi ne mogu zamisliti jutro bez šalice kave, no popijete li kavu poslije ručka ili čak večere, nećete se moći dobro naspavati. Istraživanja pokazuju da kofein onemogućuje duboki san, koji pomaže tijelu da se oporavi. Stoga poslije 14 sati izbjegavajte kavu ili pijte onu bez kofeina.

Neprestano diranje lica

Dermatolozi neprestano ponavljaju da ne treba istiskivati prištiće i grebati mrtvu kožu s lica, ali ljudi to i dalje čine. Rukama se mogu prenositi bakterije, a sol i znoj na njima mogu iritirati kožu. Od istiskivanja prištića oni se mogu upaliti, zbog čega možete ponovno doći u napast da ih dirate, i tako u krug.

Krivi grudnjak izaziva bol

Budući da su grudi teške, vrlo je važno nositi grudnjak pravoga kroja i veličine koji im pruža oslonac. Uz pogrešan grudnjak njihova težina može opterećivati kosti i mišiće, što vodi do bolova u vratu, lošeg držanja, pa čak i glavobolja. Ti problemi najviše ugrožavaju žene s velikim grudima, no ni one manjeg poprsja nisu ih pošteđene.

Umjesto pilula radije u teretanu

Na tablete i druge preparate za mršavljenje moguće je potrošiti cijelo bogatstvo, no od njih nema mnogo koristi. Sva težina koju izgubite uzimajući ih zapravo je voda, pa se kilogrami lako vraćaju. taj novac bolje je potrošiti na posjet nutricionistu, članstvo u teretani ili kupnju svježeg voća i povrća.

Pranje četkicom nije dovoljno

Za zdravlje nije dovoljno oprati zube dvaput na dan jer se bakterije skrivaju u području između zubi, kao i na jeziku. Ako svakodnevno ne rabite zubni konac, može doći do bolesti desni. Bakterije iz usne šupljine tako mogu prijeći i u ostale dijelove tijela te izazvati upale, koje mogu dovesti i do srčanih bolesti.

