Mališani poslali poruku svojim mamama: 'Budi zdrava' za raniju prevenciju raka dojke

Ovaj listopad u Hrvatskoj je bio posebno ružičast! Dok su listovi padali, tisuće mališana iz škola i vrtića diljem zemlje slali su najnježniju, ali i najvažniju poruku svojim mamama: „Mama, budi zdrava!“

Njihov apel stigao je u čak 107.000 domova, podsjećajući žene da je ljubav prema obitelji najbolji razlog da se brinu o svom zdravlju.

POGLEDAJ VIDEO: Zagreb: Mimohod u znak potpore oboljelima od raka dojke

Pokretanje videa... 01:28 Zagreb: Mimohod u znak potpore oboljelima od raka dojke | Video: 24sata/pixsell

Djeca kao ambasadori zdravlja

Projekt “Mama, budi zdrava!” Udruge SVE za NJU, koji se ove godine održao deveti put, ponovno je pokazao da – kad progovore djeca – cijela Hrvatska sluša.

Čak 370 škola i vrtića uključilo se u akciju, oborivši sve dosadašnje rekorde! Mali ambasadori zdravlja svojim su mamama poklanjali personalizirane letke, crteže, fotografije i poruke koje tope srce.

- Svake nas godine dirne količina topline i podrške koju vidimo kod djece i mladih. Ove godine rušimo sve rekorde i dokazujemo da poruka dopire sve dalje. Želimo da se o zdravlju govori otvoreno, s nadom, a ne sa strahom – jer svaka preventiva može značiti spašen život - poručila je Ljiljana Vukota, izvršna direktorica Udruge žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU.

Alarmantne brojke – ali i razlog za nadu

Rak dojke svake godine u Hrvatskoj pogodi više od 3.000 žena. I dok žene starije od 49 godina imaju pravo na besplatnu mamografiju kroz Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, čak 20 posto oboljelih mlađe je od te dobi.

Udruga je provela anketu koja pokazuje da manje od polovice žena redovito obavlja mjesečne samopreglede dojki, a sličan broj ne planira cijepiti djecu protiv HPV-a – virusa koji uzrokuje čak 99,7% slučajeva raka vrata maternice.

Stručnjaci zato upozoravaju: zdravlje ne smije čekati.

Strah od loših vijesti, nedostatak vremena ili osjećaj da “to mene ne može zadesiti” – sve su to izgovori koji mogu biti kobni.

Letak koji mijenja živote

Ove godine, posebno osmišljen edukativni letak koji su djeca odnijela svojim roditeljima, sadrži jasnu poruku: “Briga o sebi nije sebičnost, nego ljubav.”

Letak ne govori samo majkama – u njemu su i savjeti za tate o prevenciji raka testisa i prostate, kao i edukativni sadržaj za djecu o zdravim životnim navikama.

Tako “Mama, budi zdrava!” prerasta iz kampanje za žene u pokret za zdravlje cijele obitelji.

Evo tko sve stoji iza kampanje

Veliku akciju podržali su Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, HZZO i Pravobranitelj za djecu, a partneri su poznate tvrtke poput Novartisa, Rochea, Manner-a, MSD-a, Swixx Biopharme, Allianza i Micro-linka.

Zahvaljujući njihovoj podršci, poruka se mogla proširiti cijelom zemljom – od Zagreba do Dubrovnika, od Istre do Slavonije.

Kad ljubav postane poruka koja spašava

Na društvenim mrežama Udruge SVE za NJU već se mogu vidjeti stotine fotografija djece koja ponosno drže ružičaste poruke, crteže i plakate za svoje mame.

U nekima piše:

“Mama, idi na pregled, jer želim da me vodiš na more i sljedeće ljeto.”

“Mama, volim te – budi zdrava!”

Te riječi ne ostavljaju ravnodušnim nikoga.

SVE za NJU – rame uz rame sa ženama koje prolaze najteže bitke

Udruga SVE za NJU već godinama pruža psihosocijalnu i logističku podršku ženama koje se bore s bilo kojom vrstom raka, kao i njihovim obiteljima.

Kroz Centar za psihološku pomoć, edukativne programe i brojne kampanje, pomažu ženama da pronađu snagu, nadu i informacije koje spašavaju živote.

- Naš je cilj ne samo pomoći ženama kad se bolest pojavi, nego i spriječiti da do nje uopće dođe. Prevencija mora postati dio svakodnevnog života svake obitelji - ističu iz Udruge.

Ružičasti val koji se ne zaustavlja

Ovaj listopad Hrvatska je još jednom pokazala da zajedništvo i ljubav mogu pokrenuti promjene.

Više od 107.000 majki primilo je poziv koji se ne odbija:

Brini o sebi, jer te tvoja djeca trebaju.