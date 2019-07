Mama je preporučila igračku za odrasle - odmah je rasprodana

Kad je u pitanju online shopping, svi znamo da kupac s negativnom kritikom može nanijeti dosta štete prodaji proizvoda - no jedna je žena dokazala kako pozitivna kritika može napraviti suprotno: da prodaja 'skoči do neba' - i to prodaja seksualne igračke, točnije Tracy's Dog vibratora.

Neimenovana je žena nedavno tako objavila smiješnu recenziju za vibrator koji se za 53 dolara (oko 340 kuna) prodavao na Amazonu, a njezin je poduži post uzrokovao totalnu rasprodaju te igračke za odrasle. Žena je naime detaljno opisala kako je na početku bila skeptična, ali i kako je izgledalo njegovo korištenje, te zašto ju je ovaj vibrator oduševio. Evo što kaže:

- Nakon što sam pročitala sve recenzije, nisam imala prevelika očekivanja. Nekoliko prijateljica koje su ga nedavno kupile objasnile su mi kako je 'moćan', a upozorile su me i da uzmem slobodan dan kad ga koristim, pijem puno vode, i da obavezno protegnem neke mišiće prije. Ipak, mislila sam da pretjeruju - napisala je.

Foto: themoviedb.org

Ubrzo je, kaže, otkrila da su bile u pravu.

Nakon što je proizvod stigao, pričekala je da djeca odu u školu, prije nego što isproba novu igračku.

- Priključila sam ga u struju i, čekajući da se napuni, čitala erotiku koju mi je posudio prijatelj jer se nemam vremena zaj**** i čekati da budem 'raspoložena', jer već za par sati moram dočekati djecu, a čim završim moram biti biti spremna za polazak. Tik, tak, dobrodošli u majčinstvo - nastavlja u svojoj recenziji.

Ubrzo je, piše, počela bljeskati ružičasta svjetlost, kao znak da je sve spremno i napunjeno, i ona je započela svoju "solo zabavu".

Foto: Amazon.com

- Počela sam sa slabom jačinom, što sam jedva osjetila, a ja ne bih bila ja da nisam odlučila odmah 'skočiti' od nule na 60 u tri i pol sekunde. Stisnula sam gumb za podešavanje usisavanja klitorisa na pet ili šest, a istovremeno i gumb za G-točku. Barem, mislim da jesam jer pretpostavljam da sam se onesvijestila. Grčevito sam ga pokušavala isključiti, ali sam na kraju stiskala gumbe poput manijaka, pojačavajući tako usisavanje. Mislim da sam levitirala. Bio je to beskrajan orgazam - napisala je i dodala:

- Duša mi je napustila tijelo, a sam mi je Bog rekao: "Dijete, nije još tvoje vrijeme, vrati se do ružičaste svjetlosti".

Nakon što je završila, kaže, ustala je da počisti po kući, i shvatila da je pri orgazmima doživjela nešto kao napadaj i povrijedila kuk i leđa.

- Nisam se dovoljno rastezala - zaključila je.

Foto: Dreamstime

U svom zaključku piše je vibrator 'ispunio i nadmašio njena očekivanja', ali i savjetuje drugim ženama:

- Pijte mnogo tekućine, pobrinite se da ostatak dana ne morate raditi ništa što uključuje odluke ili razmišljanje i, za Božju ljubav, rastežite se kao da ćete taj tren trčati 500 metara.

Ona nije jedina žena koja je poludjela za ovim vibratorom, a većina mu je dala četiri ili pet zvjezdica.

Druga je žena tako napisala da joj je spravica 'u potpunosti promijenila život,' a treća je upozorila kupce da će brzo o njoj postati ovisni.

Mnogi su ovaj vibrator opisali i kao 'nevjerojatnu' i 'najbolju seksualnu igračku ikad'.