Mjesečnica mi je bila užasna, a onda su otkrili moje čudovište

Od svoje 15. godine svakog mjeseca menstruacija dolazi kao kugla za rušenje - padam u nesvijest, bolovi su strašni, a osjećam se kao da imam upalu. Situacije je postala još gora sredinom mojih dvadesetih godina jer sam svaka dva mjeseca izostajala s posla. Jednostavno tih prvih dana kad je počela menstruacija nisam mogla ustati iz kreveta, napisala je Calle Hack za prevention.com.

Kazala je kako je najgora epizoda koju je doživjela bila kad je prespavala kod tadašnjeg dečka.

- Već od ranog jutra imala sam osjećaj da mi je tijelo napuhnuto, poput vodenog balona koji je postigao maksimalnu veličinu. Grčevi su postajali sve snažniji i imala sam osjećaj kao da me netko zabija u zemlju željeznom šakom. U krevetu sam pokušavala zaspati na boku, na leđima i na kraju u fetalnom položaju. Patila sam satima i znala sam da je to to - prisjetila se opisujući kako je otrčala u kupaonicu i pustila toplu vodu u kadu jer su joj tople kupke pomagale. No prije nego što je uspjela ući u vodu, zapljusnuli su je valovi vrućine te metalni okus u ustima.

- Zamaglio mi se vid, kleknula sam ispred toaleta i počela povraćati. Onesvijestila sam se na podu. Glava mi je udarila o hladne pločice, a tijelo se počelo nekontrolirano tresti. Kad sam došla k sebi, doslovno sam otpuzala nazad u krevet i javila na posao da opet ne mogu doći - nastavila je opisujući muku koju je proživljavala. Provela je 17 godina po ginekološkim ordinacijama tražeći uzrok za svoje opake menstruacije, no tvrdi kako je nitko od liječnika nije doživljavao dovoljno ozbiljno.

- Tek mi je dr. Megan Sheldon rekla da je takva bol ipak previše ekstremna te me poslala na ultrazvuk. Tjedan dana nakon pregleda sjedila sam sa svojim šefom čekajući poslovni sastanak. Tad me nazvala ginekologinja i javila mi da na desnom jajniku imam dermoidnu cistu - nastavila je Calle.

- Dermoidna cista na jajniku uglavnom je dobroćudna i sastoji se od embrionalnog tkiva. U njoj najčešće ima loja, ali može biti i kose i zubi. Ne zna se točan razlog njihova nastanka, ali javljaju se zbog greške tijekom embrionalnog razvoja zbog koje na pojedinim mjestima zaostaje tkivo kojeg ondje ne bi trebalo biti. Dermoidna cista je inače histološka dijagnoza. Kad je vidimo na ultrazvuku ima solidno cističnih dijelova i po izgledu se ocjenjuje je li riječ o dobroćudnoj tvorbi ili teratomu koji može imati maligne karakteristike - objasnila je ginekologinja prof. dr. sc. Višnja Milković Latin, dr. med. iz Poliklinike Vili.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dermoidne ciste najčešće se razvijaju tijekom reproduktivnih godina te onemogućuju opskrbu jajnika kisikom. Ako se ne liječe, mogu voditi i do raka jajnika.

- Takve ciste kirurzi operiraju, a ostavlja se samo ako je veličine do dva centimetra. U tom slučaju žena redovito mora na preglede kako bi se pratilo raste li tkivo ili ostaje na istoj razini. Dodatno, pacijenticama s tom dijagnozom obavezno se rade i tumorski markeri. Prilikom operacije vodi se računa da zdravo tkivo jajnika ostane očuvano. Ponekad se, nakon što se izliječi na jednom, cista javlja na drugom jajniku. Ponekad je moguće da se javi u istoj obitelji kod sestara, ali nije pravilo. Kod onih žena koje su već imale tu dijagnozu važna je redovita kontrola kako bi se provjerilo da su jajnici u redu - prokomentirala je dr. Latin.

Foto: 24sata

Simptomi koji mogu ukazivati na cistu, pa i dermoidnu, odnose se na bolove u donjem dijelu leđa, u maloj zdjelici prije ili tijekom menstruacije, zatim u maloj zdjelici tijekom spolnog odnosa. Neki od simptoma su i bolna peristaltika crijeva te osjećaj težine i punoće u abdomenu, kao i osjetljivost grudi, mučnina i povraćanje te nepravilna ili jaka krvarenja. Sve su to liječnici rekli i Calle. Objasnili su joj da se dermoidna cista razvila u teratom, a naziv tog tumora dolazi od grčke riječi kojom se označava čudovište.

Foto: Dreamstime

- Imala sam svoje malo čudovište u sebi i trebalo ga je odstraniti u roku od tri do šest mjeseci. Liječnica je rekla da je tumor veličine naranče. Sljedećih mjeseci sam tražila kirurga koji će me operirati i pritom opsesivno gledala snimke operacija dermoida na YouTubeu. Uvjerila sam se da tijekom operacije mogu umrijeti, pa sam se počela opraštati od prijatelja i dragih ljudi. Zatim sam se uvjerila da ako i preživim operaciju, bez jajnika me nitko neće voljeti. Zato sam se ponovo zbližila s bivšim dečkima. Onda sam to požalila - nastavlja dalje Calle dodajući kako je ipak preživjela operaciju. Kirurginja joj je preporučila uzimanje kontraceptivnih tableta u slučaju da se ponovo vrate nesnosni menstrualni bolovi. Calle piše kako je već imala težih reakcija na pilule, pa je odlučila vidjeti može li bez njih.

- Bol se nije vratila i dobro sam. No još ne mogu razumjeti kako je cista veličine naranče mogla rasti u meni, a da toga nisam bila svjesna. Gledajući unazad, oduvijek sam imala bolove u donjem dijelu leđa i teško sam spavala na lijevoj strani. Sretna sam što sam konačno pronašla liječnicu koja me saslušala. Mnoge žene javile su mi se sa sličnim problemom da ih liječnici ne slušaju i to vodi do težih komplikacija. Žene koje poznajem dobro razumiju svoja tijela i trpe bolove kako se ne bi činile slabima. Mislim da je jako važno pronaći liječnika koji će saslušati čovjeka i razumjeti ga. Medicinska zajednica mora promijeniti perspektivu kad je riječ o ženskom zdravlju. I mi moramo u opisivanju tegoba biti jasne, uporne i snažne. To je frustrirajuće i iscrpljujuće, ali je važno - istaknula je ona. Kazala je kako je važno razmišljati o mogućnostima, jer u suprotnom bi njezino malo čudovište nastavilo rasti, a onda bi jednog dana prsnulo.