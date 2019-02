Mama, ne želim umrijeti, želim ići na maturalnu i čuvati braću

Mama, nisam spremna otići. Željela bih dočekati maturu i gledati braću kako rastu, rekla je četrnaestogodišnja Daisy Wyatt iz Blackwooda u britanskom Walesu majci i umrla, nedugo nakon što su joj liječnici rekli da se 95 posto tumora na zdjelici povuklo te da je na putu za izlječenje. U kolovozu 2016. obitelj se radovala lijepim vijestima, a već 1. ožujka iduće godine morali su se oprostiti od nje, piše Daily Mail.

- Rak se vratio i nije joj bilo pomoći, priča njezina majka Sarah Griffiths (43), koja sada skuplja donacija za osnivanje zaklade Dreams & Wishes za liječenje djece koja su oboljela od Ewingovog sarkoma, u sjećanje na svoju kćer.

Prvi znakovi da sa Daisyni zdravljem nešto nije u redu pojavili su se još 2015. kad je Daisy počela osjećati grčeve u nogama. Nakon prvih pretraga hitno je poslana na magnetsku rezonancu, koja je pokazala tumor na zdjelici. Utvrđeno je da je riječ o rijetkom Ewingovom sindromu, koji najčešće pogađa tinejdžere i mlade. Statistike u Velikoj Britaniji kaže da oko 14 posto svih dijagnoza sarkoma čini upravo taj, dok podaci za SAD kažu da se godišnje pojavi oko 220 mladih s tom dijagnozom.

- Liječnici su rekli da je riječ o izlječivoj bolesti, pa nismo dozvolili da nas napusti nada i odlučili smo učiniti sve što je u našoj moći, priča majka. Tako je Daisy upućena i na terapiju u SAD koja u Velikoj Britaniji nije dostupna. Daisy je najteže palo to što će joj od terapije otpasti kosa, pa su je prvo ošišali na kratko i bila je jako zadovoljna frizurom, priča majka. Nakon terapije u SAD-u vratila se kući i prošla operaciju, nakon koje su liječnici rekli da je 95 posto tumora mrtvo.

- Bili smo na putu za oporavak, no slavlje nije trajalo dugo, kaže majka. No, na kontroli se ubrzo pokazalo da postoje sumnjive lezije na plućima. Liječnici su prvo mislili da je riječ o infekciji, no pokazalo se da su u pitanju metastaze. Rekla sam kćeri da je to bitka koju moramo proći da bi dobila rat i sve je prošla s osmijehom na licu, priča majka. No, u siječnju su doznali da je njen rak ipak neizlječiv.

- Nisam znala što bih, no ona je bila jaka i morala sam biti jaka zbog nje. Počela sam se pomalo pripremati i planirati njen pogreb i nastojala iskoristiti svaki zajednički trenutak koji nam je preostao. Daisy je izgubila na težini i imala jake bolove zadnje dane, priča majka. Kad joj se stanje pogoršalo, završila je u bolnici i sam oproštaj od obitelji bio je jako težak.

- Počela je gubiti zrak i pitala je medicinsku sestru dolazi li joj kraj. Kad je sestra to potvrdila, Daisy se okrenula i rekla mi: Mama, nisam spremna otići, želim ići na svoju maturalnu i gledati braću kako rastu - priča Sarah Griffiths te dodaje kako je Daisyn ispraćaj izgledao kao vjenčanje, a ne kao sprovod.

Ewingov sarkom je maligni koštani tumor, koji se obično javlja u dječjoj ili ranoj adolescentnoj dobi, s najvećom učestalošću između 10. i 20. godine života, premda se može javiti i kod mlađe i starije životne dobi. Najčešći znak je bol, koja može biti jača tijekom noći, a mogu se javiti i:

- znojenje,

- opća slabost

- groznica

- .gubitak težine

Najčešće se javlja u području zdjelice, natkoljenične i nadlaktične kosti te rebara. To je drugi po učestalosti tumor koštanog tkiva kod djece i najmaligniji koštani tumor dječje dobi.