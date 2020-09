Coombs je CNN-u rekla kako vjeruje da djeca, uklju\u010duju\u0107i i njezinog sina, pate bez mogu\u0107nosti da u\u010de u u\u010dionicama.

<p>Fotografirala sam ga jer sam htjela da ljudi vide stvarnost, rekla je majka Jana Coombs iz Georgije objašnjavajući medijima zašto je objavila fotografiju svog sina, piše<a href="https://edition.cnn.com/2020/08/25/us/covid-distance-learning-frustration-trnd/index.html"> CNN</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nova pravila za početak škole</p><p>Prije nekoliko tjedana u SAD-u su djeca počela pohađati nastavu online. Povratak u klupe kod kuće za mnoge je bio prilično težak. Janin sin bio je toliko uzrujan i frustriran da je u trenutku kad je uključio računalo spustio glavu i počeo plakati. Jana je znala da nešto mora poduzeti, pa ga je fotografirala i objavila fotografiju na društvenim mrežama u nadi da će tako podignuti svijest javnosti o tome kako neka djeca imaju teškoće jer nisu fizički u školi i u svojoj učionici.</p><p>- Nakon što sam ga fotografirala on je ustao, došao do mene i zagrlili smo se. Plakala sam zajedno s njim - kazala je medijima.</p><p>Početak nove školske godine za nastavnike i roditelje donio je nastavu online, no pojedine škole ipak su otvorile vrata učenicima. Tek manji dio škola odabrao je mješoviti model.</p><p>Pojedine studije, uključujući izvješće American Academy of Pediatrics i the Children's Hospital Association iz kolovoza dokazale su da se djeca vrlo lako mogu zaraziti korona virusom te da ga lako šire. S druge strane, pedijatri ističu kako fizička distanca i učenje na daljinu imaju negativne posljedice prvenstveno za djecu u nižim razredima te za zaposlene obitelji od kojih mnogima nije dostupna skrb za djecu.</p><p>Coombs je CNN-u rekla kako vjeruje da djeca, uključujući i njezinog sina, pate bez mogućnosti da uče u učionicama.</p><p>- Obrazovanje je za tu djecu nužno i puno je više od toga da su jedan plus jedan dva. Socijalizacija i iskustva iz prve ruke način su na koji najmlađa djeca uče - kazala je.</p><p>Majka četvero djece kaže kako suosjeća i s drugim obiteljima.</p><p>- Vođenje kućanstva, malo dijete u kući, primanje 5000 e-mailova od učitelja i nastavnika, različite aplikacije, različite šifre, različite platforme, neki linkovi ne rade... A vi pokušavate to sve pratiti i trčite od jednog do drugog laptopa - opisala je.</p><p>Ipak je, kaže, zahvalna učiteljima koji su učinili sve da ovo prođe što bezbolnije.</p>