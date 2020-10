Komentirala je stereotipe i komentare s kojima se susre\u0107e.\u00a0

<p>Blogerica o roditeljstvu Laura Mazza odlučila je uzvratiti udarac nakon brojnih uvredljivih komentara o svom izgledu. Mama troje djece iz Melbournea objavila je fotografiju na kojoj je sasvim gola uz koju je napisala: 'Nedavno su mi rekli da sam se zapustila'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Umjesto da dopusti lošim komentarima da joj poljuljaju samopouzdanje, Laura prihvaća svoje tijelo kakvo je i potiče druge žene da isto razmišljaju.</p><p>- Udebljala sam se, obrve su mi čupave, izrasle su mi i dlake na bradi. I tako to ide, zapustila sam se. Baš kao i mnoge druge žene i ja sam nakon trudnoće dobila kile kojih se nikad nisam uspjela riješiti i odmah sam dobila etiketu da sam se zapustila - napisala je.</p><p>Komentirala je stereotipe i komentare s kojima se susreće. </p><p>- Čim se za neku ženu kaže da se zapustila, sve što ona radi u tom stanju, ne vrijedi. Ja, na primjer, ako govorim o depresiji i uz to imam nepočupane obrve, to onda znači da ništa što govorim nema vrijednost. Žena koja je rodila prije 18 mjeseci i još nema ravan trbuh, mora biti lijena i sve što kaže o zdravlju nije istina - komentirala je.</p><p>Imala je nešto za reći i o standardima koje društvo očekuje od žena: </p><p>- Kao žene, ne bi se uopće trebale pokazivati ako nismo savršene. Nitko ne smije znati da je dotjerivanje, nanošenje šminke, popravljanje bora, vježbanje, popunjavanje usana, uređivanje noktiju i brijanje nogu zapravo mukotrpan posao. Kad to sve učinimo, izgledamo normalno, a ako to nismo napravile, odmah smo se zapustile.</p><p>Pozvala je žene da se ne obaziru na takve komentare. </p><p>- Ne morate nositi svoju najbolju robu da bi vas smatrali lijepima. Ne morate bojiti svoje sijede da bi vas smatrali urednima. Ako želite nositi nešto u čemu se osjećate ugodno, zašto ne bi? Ne morate nositi steznike da biste oblikovali svoje tijelo ako to ne želite, jer je oblik vašeg tijela jednostavno oblik vašeg tijela. Ako sve to znači da sam se zapustila, zašto se ne bismo sve zapustile? Majke se ne zapuštaju, ali jednostavno više nemaju vremena za mnoge stvari. Poput spavanja, vremena za sebe i svojeg ja. Imati višak kilograma i guste obrve nije zločin i neću se ispričati zbog toga - rekla je Laura.</p><p>Kaže da nikome ništa nije dužna, samo je naučila biti opuštena zbog situacije u kojoj se nalazi.</p><p>- Pa obucite trenirke, tajice i opustite se. Zanemarite društvena očekivanja, vaša ljepota definirana je u vama - zaključila je.</p><p>Njezina objava skupila je tisuće lajkova, dok su druge mame pohvalile njezinu hrabrost.</p><p>- Nadahnjujete sve nas! Ponekad je teško voljeti sebe. Pomažete da se sjetimo da smo savršene takve kakve jesmo - napisala je jedna žena u komentaru. </p><p>Druga je dodala: </p><p>- Puno vam hvala što ste bili dovoljno hrabri da ovo objavite - mislim da će vaše riječi odjeknuti kod mnogih žena, svakako i kod mene.</p>