Masna jetra: Glavni uzročnici su genetika i prekomjerna težina

<p>Pojmom masna jetra označava se nakupljanje masti u jetri koju mogu uzrokovati genetski čimbenici, ali i loš odabir životnog stila. </p><p>- Masna jetra je civilizacijska bolest koja nastaje kao rezultat krive prehrane i nedovoljnog kretanja uz pretjerani stres - pojašnjava internist <strong>prim. dr. Jadranko Jelić</strong> ističući kako je riječ o opasnoj dijagnozi ako se o njoj ne vodi računa. </p><p>Naime, masne stanice u jetri potiskuju normalne stanice, zbog čega aktivnost tog organa nije jednako učinkovita u detoksikaciji štetnih tvari kao zdrava jetra. Uz debljinu, među glavnim uzročnicima su alkoholizam i dijabetes te genetsko naslijeđe. Masnu jetru liječnici najčešće kod pacijenata otkriju slučajno zbog povišenih vrijednosti na nalazima krvi ili ultrazvuku abdomena. Ne postoje specifični simptomi na koje se ljudi žale. </p><p>Najčešće se javlja u pretilih žena srednje životne dobi, a prateće dijagnoze su uglavnom dijabetes i povišene masnoće u krvi, odnosno kolesterol. Dugo se mislilo kako je riječ o stanju koje ne napreduje u bolest, no pokazalo se kako to mišljenje nije točno.</p><p>- Problemi s jetrom su uvod u sve zdravstvene komplikacije povezane s tim organom, do te mjere da može rezultirati ozbiljnim posljedicama, pa i smrću. Među tim je komplikacijama i ciroza jetre. Kad je riječ o kroničnim bolestima jetre, ljudi s masnom jetrom će ih teže podnositi. Dodatno, ako zbog neke druge bolesti moraju uzimati lijekove koji utječu na rad jetre kod njih je moguća pojava komplikacija i nuspojava - pojašnjava prim. Jelić dodajući kako nije riječ o trajnom stanju te da se relativno brzo može uspostaviti ravnoteža.</p><p>- Treba malo pripaziti na prekomjernu težinu. Iako se ona najčešće predstavlja kao estetski problem, to je najmanje što ona jest. Zato je važno promijeniti prehranu, ostaviti se transmasti u obliku keksa ili pekarskih proizvoda, pržene i brze hrane, šećera i slatkih napitaka. Poželjno je jesti više voća i povrća te ribu. Alkohol svakako treba izbjegavati. Uz to je važno povećati unos vode i pokrenuti se. Fizička aktivnost je važan faktor koji utječe na sve u tijelu, pa i na smanjenje masnoća u jetri - ističe prim. Jelić dodajući kako ipak, ako sumnjaju da imaju masnu jetru, ljudi ne bi trebali kupovati na svoju ruku pripravke u ljekarnama bez konzultacija s liječnikom. Tek nakon pregleda i nalaza koji uključuju ultrazvučni pregled te kompletnu krvnu sliku liječnik može postaviti dijagnozu.</p>