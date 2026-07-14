Matičnjak smiruje mirisom i okusom i pomaže utonuti u san

Protrljate li listove matičnjaka među prstima, njegov miris podsjeća na limun, zbog čega se često naziva i limun-travom, iako nije riječ o istoj biljci. Jednostavno ga je uzgojiti, pa je česta biljka u vrtovima. Voli sunčana i polusjenovita mjesta, a dobro uspijeva u rahloj i umjereno vlažnoj zemlji. Brzo se širi, pa ga treba redovito podrezivati.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su namirnice koje pomažu protiv stresa

Pokretanje videa... 01:33 namirnice protiv stresa | Video: 24sata/pixsell

Nakon rezanja brzo se obnavlja, a redovita berba potiče rast novih, nježnih listova. Ako želite sačuvati aromu za zimu, najbolje je sušiti samo zdrave listove i spremiti ih u staklenku ili papirnatu vrećicu, daleko od vlage i izravnog svjetla.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jednostavno se uzgaja, pa ga možete uzgajati i u teglicama

Listovi matičnjaka beru se prije cvatnje ili na početku cvatnje, kad su najmirisniji. Najbolje ih je brati po suhom vremenu, nakon što se rosa osuši, ali prije najjačeg sunca. Ako ga koristite svježeg, listovi se odmah mogu preliti vrućom vodom. Ako se suše, treba ih raširiti u tankom sloju na prozračnom i sjenovitom mjestu. Kad imate suhe listove, usitnite ih i jednu dvo dvije čajne žličice prelijte šalicom vruće vode, poklopite i ostavite desetak minuta.

U narodnoj medicini matičnjak se odavno povezuje sa smirenjem, lakšim uspavljivanjem i olakšanjem za probavne tegobe. Čaj ima blag, ugodan okus i može se piti samostalno ili u kombinaciji s kamilicom, mentom, lavandom ili lipom. Ipak, ljudi koji piju lijekove za smirenje, za spavanje, za štitnjaču ili neku drugu redovitu terapiju, trebali bi se prije češće upotrebe posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom. Oprez je potreban i kod trudnica, dojilja i djece.

Osim kao čaj, matičnjak se može koristiti i u kuhinji - svježi listovi mogu se dodati u limunadu, voćne salate, deserte i domaće sirupe. Zbog mirisa limuna posebno dobro pristaje uz med, bobičasto voće, jabuke i lagane ljetne napitke.