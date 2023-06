Maturalne naših baka: 'Cipele i materijal smo kupovale u Trstu, a haljine smo čak same šivale'

Što više vremena prođe od mature, to su uspomene na prijateljstva i druženja iz vremena srednje škole svježija i sve se češće evociraju na susretima s ljudima iz tog doba. I sve više imate osjećaj da to nisu samo prijatelji iz nekog razdoblja vašeg života, nego familija, jer s mnogima koje znate iz ranog djetinjstva kasnije ste nastavili njegovati odnose, družiti se i pomagati jedni drugima kad je to bilo potrebno, ističe nekoliko sugovornika koje smo ovih dana zamolili da evociraju uspomene na svoj maturalni ples i oproštaj od srednje škole u čast - današnjih maturanata.