Maže se menstrualnom krvi jer misli da je moćna i predivna...

Žena koja radi kao seks terapeut se maže menstrualnom krvlju kako bi pokazala kako je 'predivna i moćna'.

Demetra Nyx, iz Kalifornije, podijelila je više izrazito provokativnih fotografija na Instagramu u nastojanju da se suprotstavi stigmi postavljenoj oko menstruacije, koja se često doživljava kao prljava i tabu tema.

Demetra (26) je dobila prvu menstruaciju kad je imala 12 godina, ali tad je se stidjela i mislila da je to odvratno - uvjerenje koje ju je navelo da ju pokuša i sakriti.

U prošlosti si je dala ugraditi spiralu, ali uslijedile su dugotrajne i jako bolne mjesečnice zbog kojih se nije mogla ni ustati iz kreveta, pa ju je nakon godinu dana dala izvaditi, piše Unilad.

Nakon toga Demetra je počela mijenjati svoje mišljenje o menstruaciji te se sve više usklađivala sa svojim ciklusom. A s usklađivanjem počela je i na društvenim mrežama, prvenstveno Instagramu, objavljivati fotografije menstrualne krvi i otvoreno pisati o svom ciklusu u opisima.

Jedna fotografija prikazuje riječ 'besramna' napisano krvlju na njezinoj nozi.

- Prije sam provodila svoje vrijeme brinući se o tome što drugi ljudi misle o meni ... A ipak, ispostavilo se da ništa od toga nije bilo potrebno. Za ništa što danas radim ne tražim odobravanje drugih. Jer ono što sam na svom putu stekla je najdublja ljubav i potpuno odobravanje same sebe. Što bi bilo kad biste istinski i dubinski voljeli i odobravali samog sebe - piše uz fotografiju objavljenu na Instagramu.

- Zato i objavljujem svoju krv. To je mali korak za oslobađanje žena od vlastitih inhibicija i moje osobno veliko zadovoljstvo - dodaje.

Već godinu dana, Demetra dijeli selfije u kojima joj je lice crveno od krvi. Na jednoj fotografiji objašnjava zašto se odlučila na ovako 'hrabre' objave.

- Radit ću to svaki mjesec, sve do trenutka dok se ljudi ne prestanu toliko time šokirati. Radit ću to dok se ne prekine učiti male djevojčice da su normalne tjelesne funkcije odvratne i prljave. Radit ću to dok žene ne prestanu misliti da ne mogu imati spolni odnos za vrijeme menstruacije jer misle da je to odvratno - napisala je.

- Objavljivat ću ovakve fotografije dok se ne prestanemo sramiti toga da smo prokrvarile i zamazale odjeću ili posteljinu. Ako učinim nešto toliko šokantno i odvratno te to javno objavim... možda će netko negdje pomisliti da ako to mogu ja, da to mogu i oni i da se menstrualno krvarenje ne treba mrziti. Možda pomisle da njihovo tijelo ipak nije tako odvratno - objasnila je svoje stavove.

Demetrine objave su naišle na različite stavove i mišljenja. Neki ju smatraju odvratnom i bolesnom, a neki smatraju da je to što radi fantastično.

Iako se svi ne slažu s načinom na koji je Demetra odlučila poslati svoju poruku, smatraju da je poruka jako važna i da treba potaknuti ljude na razmišljanje.