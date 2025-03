Međimurac čistio kuću, našao sretne brojeve i riješio dugove

Igrač hrvatske lutrije iz Preloga nedaleko od Čakovca grcao je u dugovima i kreditima. On, supruga i djeca troškove su morali svesti na minimum. No Međimurac je, čisteći kuću, našao listić lota star barem deset godina. Iskoristio je te brojeve i prva kombinacija donijela mu je dva milijuna kuna, pisali smo smo 22. ožujka 2012. u 24sata. Zaokružio je 1, 3, 5, 8, 24, 30 i 39 te listić uplatio na kiosku u Prelogu 9. ožujka, dan prije izvlačenja. Uložio je 20 kuna. Sutradan je cijeli grad brujio o tome tko bi mogao biti dobitnik, a on je tek navečer na teletekstu provjerio brojeve. Provjeravao je nekoliko puta kako bi bio siguran da je baš on taj sretnik.

