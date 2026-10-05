Megan Fox reklamira lijek za bolju erekciju, a naš urolog upozorava: 'Budite oprezni!'

Megan Fox zaštitno je lice kampanje za Ro Sparks, lijek na recept namijenjen liječenju erektilne disfunkcije. U reklami glumica na provokativan i duhovit način personificira sam lijek, a kampanja je osmišljena tako da privuče pozornost na problem o kojem mnogi muškarci još uvijek nerado govore te ih potakne da se zbog poteškoća s erekcijom obrate liječniku. U kampanji se navodi i da Ro Sparks može početi djelovati za oko 15 minuta, dok njegov učinak može trajati do 36 sati, što ne znači da erekcija traje toliko dugo, nego da lijek u tom razdoblju može pomoći pri njezinu postizanju uz seksualnu stimulaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Neven Ciganović

Pokretanje videa... 01:28 Neven Ciganović | Video: 24sata/pixsell

Kako bismo dobili stručno mišljenje o toj kombinaciji, mogućim nuspojavama i tome kome se ovakva terapija uopće može preporučiti, za 24sata razgovarali smo s urologom dr. Nevenom Kapunom iz Urološke poliklinike Kapun. Objasnio nam je kako sildenafil i tadalafil djeluju, kada se propisuju, koje rizike nose te zašto bi s kombinacijom kakvu sadrži Ro Sparks bio posebno oprezan.

Kada muškarcu trebaju lijekovi?

Problemi s erekcijom mogu imati različite uzroke, a nemogućnost postizanja i održavanja erekcije jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se muškarci obraćaju liječniku.

- Ako pacijent za vrijeme odnosa ne može postići zadovoljavajuću erekciju i održati je do postizanja ejakulacije, postoji veća vjerojatnost da će mu se morati propisivati lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije - kaže dr. Kapun.

Sildenafil i tadalafil u liječenju erektilne disfunkcije koriste se već dugi niz godina.

- Oba lijeka su na tržištu dugi niz godina. Sildenafil od 1998., a tadalafil od 2002. godine. Lijekovi su sigurni uz manje nuspojave. Najčešće su crvenilo lica, žgaravica, ponekad glavobolja, a kod tadalafila i bolovi u leđima. Poremećaji vida, plavi vid ili fotofobija, rjeđi su i prolazni. Ozbiljnija komplikacija je optička neuropatija, kao posljedica ishemije živca. Zahtijeva hitnu medicinsku pomoć - navodi urolog. Među poznatim nuspojavama sildenafila i tadalafila je i začepljenost nosa.

'Realno, ovo su vrlo visoke doze'

Posebnost 'Ro Sparksa' jest što u jednoj dozi objedinjuje sildenafil i tadalafil. Dr. Kapun pojašnjava da se radi o kombinaciji visokih doza dviju djelatnih tvari.

- Lijek 'Ro Sparks' je samo kombinacija tadalafila u najvišoj dozi koju mi propisujemo i pola maksimalne doze sildenafila koju mi propisujemo - kaže.

Drugim riječima, dr. Kapun ističe da 'Ro Sparks' u jednoj dozi spaja vrlo visoku dozu tadalafila s otprilike polovicom maksimalne doze sildenafila koja se uobičajeno propisuje pacijentima. U svojoj praksi, dodaje, obje djelatne tvari koristi već godinama, a ponekad ih i kombiniraju.

- Osobno u svojoj praksi koristim sildenafil od 1998. i nekih velikih nuspojava moji pacijenti nisu imali. Isto vrijedi za tadalafil koji propisujem 24 godine. I mi u našoj praksi zadnjih godina ponekad kombiniramo ta dva lijeka, ali najčešće u nižim dozama. Ako se daju doze kao što su navedene u Ro Sparksu, 55 mg sildenafila i 22 mg tadalafila, za očekivati je veći broj i jače nuspojave. Osobno bih s takvom terapijom bio vrlo oprezan i pomno odabrao pacijente - upozorava dr. Kapun.

Ističe kako takvu kombinaciju ne bi propisivao svakome.

- Osobno bih ga propisivao samo onima koji nisu dobro reagirali na pune doze ili tadalafila 20 mg ili sildenafila 100 mg. Osim već opisanih kontraindikacija, ne bih ga propisivao osobama starijim od 60 godina, onima koji imaju nekontrolirani tlak, bolesti srca ili imaju faktore rizika u smislu metaboličkog sindroma.



Dodaje i kako visoke doze same po sebi zahtijevaju dodatni oprez.

- Realno u tabletama 'Ro Sparks' su ovo vrlo visoke doze, pa će biti potreban dodatan oprez - ističe.

Kako lijekovi djeluju?

Sildenafil i tadalafil pripadaju skupini lijekova poznatih kao PDE-5 inhibitori. Njihovo djelovanje povezano je s opuštanjem glatkih mišića i povećanjem dotoka krvi u penis.

- Svi PDE-5 inhibitori olakšavaju ulazak krvi u mješinice u udu, na način da opuštaju mišićna vlakna u tim strukturama i produžuju taj mehanizam kroz duže vrijeme - objašnjava dr. Kapun.

Oprez kod srčanih bolesnika

Prije propisivanja terapije liječnik mora uzeti u obzir opće zdravstveno stanje pacijenta, osobito bolesti srca i krvnih žila te druge lijekove koje osoba uzima.

Posebno upozorenje odnosi se na nitropreparate, lijekove koji se koriste kod ishemijske bolesti srca.

- Ako pacijent uzima nitropreparate, lijekove koji se koriste kod ishemijske bolesti srca, uzimanje lijekova za erekciju je zabranjeno. Lijek se ne savjetuje ni pacijentima koji su preboljeli infarkt srca barem tri mjeseca nakon događaja. Svim pacijentima koji imaju otežano disanje ili se ne mogu popeti stepenicama na prvi kat terapiju ne savjetujemo.

Kod mlađih muškaraca problem s erekcijom ponekad može biti i razlog za dodatnu zdravstvenu obradu.

- Mlađim pacijentima koji su pretili, puše godinama ili imaju šećernu bolest i imaju problem s erekcijom, prije propisivanja terapije savjetujemo pregled kod kardiologa i isključivanje okultne bolesti srca. Pacijenti nemaju simptoma, ali su im krvne žile sužene i može doći do infarkta.

Postoji li rizik od dugotrajne erekcije?

Jedna od ozbiljnijih mogućih komplikacija terapije za erektilnu disfunkciju je prijapizam, odnosno dugotrajna erekcija koja ne prolazi i zahtijeva liječničku pomoć. Dr. Kapun kaže da takvu komplikaciju tijekom 28 godina nije zabilježio kod svojih pacijenata koji su uzimali sildenafil ili tadalafil, no za njihovu kombinaciju u Ro Sparksu kaže da određena mogućnost postoji.

- Nijedan moj pacijent u 28 godina uz uzimanje ovih lijekova nije prijavio prijapizam. Ne znam kako će biti s ovom kombinacijom. Ali određena mogućnost postoji.

Erektilna disfunkcija nije uvijek samo fizički problem

Kod problema s erekcijom važnu ulogu može imati i psihološka komponenta. Dr. Kapun ističe da se organski i psihološki čimbenici često isprepliću.

- Ako muškarac mora poboljšati seksualnu izvedbu, ima određeni problem s erekcijom. Erektilna disfunkcija je uvijek kombinacija organskih i psiholoških uzroka. Kad prevladava psihološki, tada i vrlo male doze lijeka za erekciju dovode do dobrih rezultata i muškarci nakon što steknu sigurnost u odnosu lijekove prestaju uzimati. Ako prevladava organski, onda je uzimanje lijeka dugotrajno. I s godinama se doza lijekova najčešće povećava - objašnjava.

Dotaknuo se i rekreativnog uzimanja lijekova za erektilnu disfunkciju.

- Rekreativno uzimanje da zadovoljiš partnericu i sebe nije problem, ali bih svim muškarcima savjetovao da prije početka uzimanja posjete liječnika da ih uputi u pravilno uzimanje, odredi dozu i po potrebi savjetuje pretrage koje moraju napraviti - zaključuje dr. Kapun.