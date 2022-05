Meso će biti ukusnije ako ga premažete maslinovim uljem

Foto: 123RF

Janječi but nije potrebno previše zalijevati masnoćom, bit će dovoljno da ga prije pečenja premažete sa žlicom do dvije maslinova ulja, pa začinite. To će učiniti da meso ostane sočnije

Ljubitelji mesa dolaze na svoje na ovaj dan. Točnije, ljubitelji janjetine, odnosno janjećeg buta. Poanta ovoga dana je jednostavna - ispecite janjetinu i uživajte u njoj. POGLEDAJTE VIDEO: Tajne dobre janjetine Pečeni janjeći but jako je lako napraviti kod kuće. Stavite ga u protvan za pečenje i utrljajte maslinovim uljem, a zatim ga dobro posolite i popaprite. Pecite u pećnici pet minuta, preokrenite i ponovno zapecite, a zatim na njega poslažite začine poput grančica ružmarina i listića češnjaka. Pokrijte ga aluminijskom folijom i pecite jedan sat na 170°C.