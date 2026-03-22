Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO KAŽETE?

Metoda koja je osvojila internet: Kako spakirati tjednu garderobu u mali ruksak?

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Metoda koja je osvojila internet: Kako spakirati tjednu garderobu u mali ruksak?
Foto: Instagram/cabinzero

Putovanje sa samo jednim ruksakom, nekoć rezervirano za avanturiste i asketske putnike, danas je postalo globalni trend. Zahvaljujući digitalnim nomadima i viralnim izazovima na društvenim mrežama, ideja slobode kretanja bez tereta teških kofera nikad nije bila primamljivija

Stići na odredište, zaobići traku za prtljagu i bezbrižno se uputiti u istraživanje grada san je mnogih, a uz nekoliko pametnih tehnika, taj san postaje stvarnost čak i za jednotjedno putovanje. Zaboravite na pretrpane torbe i plaćanje dodatne prtljage; ključ je u minimalističkom pristupu koji ne žrtvuje ni stil ni udobnost.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

Kristijan Iličić postao prvi Hrvat koji je posjetio sve države na svijetu: 'Ostvario sam svoj san!'kristi | Video: 24sata/Instagram

Manje je više: Filozofija iza pametnog pakiranja

Osnovno pravilo minimalističkog putovanja jest duboko promišljanje o onome što vam je zaista potrebno, a ne o onome što želite ponijeti "za svaki slučaj". Iskusni putnici reći će vam da je svaki suvišan predmet teret koji umanjuje užitak putovanja. Umjesto da brinete o teškoj prtljazi, oslobađate mentalni i fizički prostor za fokusiranje na iskustva, ljude i mjesta koja posjećujete. Prednosti su brojne: ušteda novca na predanoj prtljazi, smanjen stres na aerodromu, veća mobilnost i fleksibilnost. S malim ruksakom možete uskočiti u vlak u zadnji čas ili prošetati gradom odmah nakon dolaska, bez potrebe da prvo ostavite stvari u smještaju. Kako kažu u CabinZero, putovanje postaje lakše kada usvojite stav "manje je više" i shvatite da vam za potpunu udobnost treba znatno manje nego što mislite.

Matematika stila: Metode "3-3-3" i "5-4-3-2-1"

Srž minimalističkog pakiranja leži u pametnoj strategiji, a jedna od najpopularnijih, koja je postala viralna na TikToku, jest metoda "3-3-3". Pravilo je nevjerojatno jednostavno: odaberite tri gornja dijela (npr. majica, košulja, lagani džemper), tri donja dijela (npr. traperice, kratke hlače, elegantnije hlače) i tri para obuće (npr. udobne tenisice, sandale, cipele za večernji izlazak). Ključ uspjeha leži u odabiru komada unutar komplementarne palete boja. Neutralni tonovi poput crne, bijele, bež ili tamnoplave osiguravaju da se svaki odjevni predmet može kombinirati sa svakim drugim, čime se s devet komada može stvoriti do 27 različitih odjevnih kombinacija.

Za one koji žele malo više raznolikosti, tu je metoda "5-4-3-2-1". Ona predlaže pakiranje pet gornjih dijelova, četiri donja, tri para obuće i tri modna dodatka (poput šešira ili šala), dvije torbe (dnevni ruksak i manja torbica) te jedan "džoker" predmet, poput haljine ili lagane jakne. Obje metode temelje se na konceptu "capsule" garderobe, gdje je svaki komad funkcionalan i lako se uklapa s ostalima.

Tajne majstora pakiranja: Od vojničkog rolanja do čvrste kozmetike

Jednom kada ste odabrali odjevne predmete, sljedeći korak je njihovo efikasno slaganje. Ovdje na scenu stupaju tehnike koje maksimalno iskorištavaju ograničen prostor u ruksaku.

Ušteda prostora u praksi

Zaboravite na klasično slaganje odjeće. Tehnika poznata kao "vojničko rolanje" postala je zlatni standard za putnike. Čvrstim rolanjem svakog komada u kompaktni cilindar ne samo da se sprječava gužvanje, već se štedi i do 20 posto prostora. Za dodatnu organizaciju i kompresiju, koriste se "organizatori za pakiranje". Ove mrežaste vrećice s patentnim zatvaračem grupiraju odjeću po kategorijama i održavaju ruksak urednim. Postoje i posebni kompresijski organizatori koji dodatnim zatvaračem istiskuju sav višak zraka. Ne treba zaboraviti ni na "mrtvi prostor" – čarape i donje rublje idealno se pakiraju unutar obuće.

Pametan odabir materijala i slojevito odijevanje

Umjesto jedne debele i glomazne jakne, strategija je u slojevitom odijevanju. Nekoliko tanjih slojeva zauzima manje mjesta, a omogućuje prilagodbu različitim temperaturama tijekom dana. Materijal odjeće također igra ključnu ulogu. Merino vuna postala je omiljeni izbor digitalnih nomada jer je lagana, regulira temperaturu, otporna je na neugodne mirise i brzo se suši, što znači da se isti komad može nositi više puta bez potrebe za pranjem. Općenito pravilo glasi: najteže i najglomaznije komade, poput jakne ili gojzerica, nosite na sebi tijekom putovanja kako bi ruksak ostao što lakši.

Revolucija u toaletnoj torbici

Jedna od najvećih prepreka za putovanje s ručnom prtljagom su ograničenja vezana za tekućine. Rješenje je stiglo u obliku krute kozmetike. Šamponi, regeneratori, pa čak i dezodoransi u krutom obliku ne samo da štede dragocjeni prostor i eliminiraju rizik od curenja, već i zaobilaze stroga aerodromska pravila. Mnogi minimalisti također nose listiće za pranje rublja, koji omogućuju brzo pranje osnovnih komada u hotelskom umivaoniku.

Za tjedan dana putovanja, ruksak kapaciteta od 28 do 40 litara sasvim je dovoljan. Modeli koji se otvaraju poput kofera ("clamshell") pokazali su se najpraktičnijima jer omogućuju lak pristup svim stvarima. Na kraju, važno je oduprijeti se iskušenju pakiranja za "fantazijsku verziju sebe" – onu osobu za koju mislite da ćete postati na odmoru. Držite se provjerenih krojeva i komada u kojima se osjećate ugodno jer je udobnost ključ istinskog uživanja u putovanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026