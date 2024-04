Brojanje ovaca ne funkcionira? Uz ovu metodu ćete lakše usnuti

Ideja brojanja ovaca jedan je od najčešće preporučenih trikova za spavanje. Treba samo zamisliti kako preskaču ogradu, jedna po jedna, i san će doći, predlažu brojni stručnjaci. No, ovaj ipak nije svemoguć.

Foto: dreamstime/ilustracija

Zato stručnjak za spavanje, Matthew Walker, profesor neuroznanosti na UC Berkeley i osnivač Centra za znanost o ljudskom spavanju, predlaže trik s vizualizacijom, koji uistinu djeluje.

Što probati umjesto brojanja ovaca do spavanja?

Walker je rekao da ako brojanje ovaca ne funkcionira, 'postoji alternativna mentalna strategija'.

Naime, ističe da je vizualizacija vrlo koristan alat za uranjanje u duboki san.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Tumači da možemo vizualizirati šetnju po nekom djelu prirode koji nam je poznat i u kojemu uživamo.

- Možda je to šetnja šumom ili šumom, ili planinarenje ili šetnja plažom. Pokušajte to stvarno vizualizirati do detalja, od izlaska iz sobe, kroz vrata van pa što više drugih faza - istaknuo je.

Ističe da će na taj način svatko bolje i lakše zaspati, treba se samo fokusirati na tu šetnju i detaljno je vizualizirati.

Navodi da je također bitno, za one koji ne mogu brzo zaspati, imati dobar ritual - ići u krevet svake večeri u isto vrijeme.

To će potaknuti bolji, konkretniji san, piše Huffpost.

Naravno, tu su i druge stvari poput - lagane hrane pred večer te smirenja uma koje će nam također olakšati san.