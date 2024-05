'Mikro varanje' u vezi: Skrivena prijetnja ili bezopasan flert?

Mikro varanje složen je oblik flerta - namjera je ono što čini ključnu razliku. Ponašanja su subjektivna za svaki pojedinačni odnos. Dok jedan par može flertovanje s konobarom smatrati mikro prevarom, drugi ga mogu smatrati bezopasnim.

Hannah Paull, kliničarka Berman Psychotherapy instituta, kaže da je to "skoro varanje", u smislu da niste "potpuno seksualno ili emocionalno stupili u vezu s drugom osobom izvan svoje veze, ali ste hodali na tankoj liniji, nadajući se da vas neće uhvatiti."

Ključ svake nevjere je prikrivanje

Ponašanja koja su skrivena od partnera jer podsvjesno znate da to ne biste trebali činiti spadaju u nevjeru. Ako ste flertali s konobarom, a znate da bi vašem partneru smetalo nešto što ste rekli, ili ste odgovorili bivšem ili bivšoj na neku poruku jer ste nakon prekida ostali prijatelji i to ne želite reći sadašnjem partneru, to se može protumačiti kao 'nesvjesno' varanje.

No neki su ljudi samo prirodno koketni, može se reći, i njima je neki oblik komunikacije s drugim ljudima prirodan i nema skrivene namjere. Iako je to točno, Paull je objasnila važnost komunikacije s partnerom.

- Niti jedno ponašanje nije samo po sebi 'loše' ili 'pogrešno', ako postoji uzajamni dogovor unutar odnosa o tome gdje je granica. Međutim, ako ste vi ili vaš partner svjesni granice i ona je namjerno prijeđena, tada će doći do sukoba i povrijeđenosti - istaknula je.

U digitalno doba mikro varanje je postalo puno jednostavnije i dostupnije, primjerice na aplikaciji Snapchat koja izbriše poruke nakon što izađete iz razgovora. Digitalno doba nedvojbeno je normaliziralo rizično ponašanje koje ne poštuje odnos s drugom osobom. Ono što može početi kao nevino može brzo postati opasno i štetno za vezu, ukoliko se namjera promijeni.

Popis nekih od neprimjerenih ponašanja:

1. Skrivanje razmjene poruka ili brisanje kako ih vaš partner ne bi vidio

2. Tajno komuniciranje s bivšim ili bilo kime s kim vaš partner ne bi želio da komunicirate

3. Neprimjerena interakcija s nekim osobama

4. Slanje DM poruke nekome koga smatrate privlačnim i ulaženje u intimne razgovore ili razmjenu fotografija

Ukoliko se pronalazite u nekoj od ovih stavki ili znate da je partner to napravio, najbolje da razmislite o namjeri takvog ponašanja i razgovarate s partnerom kako bi izolirali takvo buduće ponašanje, piše Indy100.