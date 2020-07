Mirisna i moćna lavanda: Tjera komarce, ublažava bol i štiti vas

Maštoviti proizvodi kao što su jastuci punjeni lavandom korisni su za smirenje, protiv depresije i nesanice, a sam snopić lavande postavljen na stol tjerat će komarce i moljce dalje od vašeg doma

<p>Lavanda se sve više viđa i na poljima Slavonije i Baranje, gdje upravo ovih dana počinje njena tzv. ljubičasta žetva. Vlasnici polja lavande kraj Aljmaša koriste njene dobrobiti kroz mnogo proizvoda koje od nje izrađuju, ali planiraju i napraviti turističko izletište.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Blagodati ljekovite lavande</p><p>Podrijetlom s grčkih otoka, lavanda je stotinama godina služila u svrhu duhovnog i tjelesnog pročišćenja. Proglašena je božanstvenom biljkom. Ima umirujuća, antiseptička i antibakterijska svojstva, što je čini odličnom bazom za izradu kozmetike za njegu kože sklone aknama, ožiljcima i ekcemima te kože oštećene opeklinama.</p><p>Kombinacijom lavandina i bademova prirodno se možete riješiti peruti. Lavandina eterična ulja za aromaterapije i masaže jedina se mogu nanositi izravno na kožu bez razrjeđivanja; njezin miris djeluje opuštajuće na živčani sustav, a ulje pomaže kod reumatskih bolova i bolnih mišića.</p><p>Maštoviti proizvodi kao što su jastuci punjeni lavandom korisni su za smirenje, protiv depresije i nesanice, a sam snopić lavande postavljen na stol tjerat će komarce i moljce dalje od vašeg doma.</p><p>S obzirom na to da je jestiva i aromatična, nerijetko služi i u pripremi hrane kao začin koji lako može prevladati u tjesteninama, salatama i umacima; dobro se kombinira s kaduljom, ružmarinom i origanom. </p><h2>Od svježih cvjetova do 4,5 litara soka</h2><p>Sastojci: 8 dkg cvjetova, 3 l vode, 2 kg šećera i 30 g limunske kiseline</p><p>Priprema: Stavite kuhati vodu i šećer. Kad provri i šećer se rastopi, stavite u to cvjetove. Promiješajte i poklopite. Ostavite stajati 4-5 sati. Procijedite i umiješajte limunsku kiselinu. Naliti u boce, ohladiti i zatvoriti.</p>