Mirisna sol stoljećima je dame prizivala svijesti, neki je koriste i danas. No, što je to zapravo?

Koristili su ih još Rimljani, no najveću popularnost mirisne su soli zaradile tijekom viktorijanske ere. Naime, i danas u povijesnim filmovima vidimo kako dame, kad moraju doći k sebi usred vrtoglavice ili nesvjestice, koriste mirisne soli.

Danas su mirisne soli uglavnom aromatični amonijak, a u formuli su amonijak, voda i alkohol.

Proces je vrlo jednostavan - one oslobađaju amonijak koji izaziva osjetilo mirisa. Ta radnja aktivira snažnije, dublje udisanje što omogućuje kisiku da brže uđe u mozak. Posljedica je zapravo brže, dublje disanje.



U slučaju nesvjestice, pojačano disanje uzrokovano mirisnim solima može pomoći brže doći k svijesti. No, većina ljudi koristi mirisne soli za povećanje budnosti i usredotočenosti.

Neki ih sportaši čak koriste prije nego moraju ostvariti neke ozbiljnije rezultate jer smatraju da taj je time njihova snaga povećana. No, istraživanja sugeriraju da to nije istina, stoga se ovdje vjerojatno radi o psihološkom učinku, usred kojeg dolazi do bolje fokusiranosti na zadatak.

Mirisne soli nemaju dugoročni učinak, ako ih koristimo prema uputama. Naime, većina ljudi ih može normalno koristiti.

U starim izvještajima stoji da nekad mogu uzrokovati glavobolju, posebno ako ih netko koristi u većim dozama. Također, tu su i alergijske, no vrlo rijetke reakcije.

Ipak, neka uporaba nije preporučljiva - primjer je kad se sportaš usred udarca u glavu vraća u igru, razbuđen mirisnim solima, a umjesto toga trebao bi odmarati jer moguć je potres mozga. Upravo ta situacija pogoršava stanje te osoba može previdjeti ozbiljnije ozljede.

U Sjedinjenim Državama mirisne su soli odobrene samo za oživljavanje osobe koja se onesvijestila, no ne i za sportske ozljede ili pojačavanje atletskih performansi.

Kako biste koristili mirisne soli, držite ih najmanje 10 centimetara od nosa, na taj način nema opasnosti od opeklina nosa, odnosno unutarnje sluznice.

Ako imate bilo kakvih problema s dišnim zdravljem, uključujući astmu, najbolje je ostati podalje od mirisnih soli. Nadraživanje koje mirisne soli pokreću moglo bi vam pogoršati stanje.

Iako su mirisne soli općenito sigurne, važno ih je koristiti samo prema uputama. Prečesto ih koristite ili držite preblizu nosa može uzrokovati trajne posljedice.

