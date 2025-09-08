Mirovina bez mira: Neizvjesnost starosti u nevidljivim godinama

Na otoku Pagu, u tišini crkve sv. Jurja, otvorila se izložba „Moja nana“. Nije to bila samo postava starih fotografija, nego povratak u svijet u kojem su žene bile lice i duša otoka. Kraj fotografije svojih pretkinja upoznala sam Jelicu Batić, danas 74-godišnju umirovljenicu. Pogled joj je vedar, ali riječi teške:

„Nije dovoljna ta mirovina. Ne sada, kad je sve poskupjelo“, kaže Jelica, diplomirana ekonomistica koja je život provela dijelom na Pagu, a većinom u Zagrebu, gdje je i zaradila svoju mirovinu.

Rođena kao Jelica Vidulin-Paro, odrasla je u „nekim drugim vremenima“, kako kaže. Udala se, uzela prezime Batić, rodila dvoje djece, a nakon rastave morala je cijeli život organizirati iz početka. Fakultet ekonomije otvorio joj je vrata, radila je na šefovskim pozicijama, ali raspadom Jugoslavije i struktura u kojoj je bila zaposlena – raspala se i njezina sigurnost.

Ostala je bez oslonca, a godinama kasnije i s mirovinom koja ne pokriva inflaciju ni osnovne troškove. Iza nje su diplome, rad, odricanja i odgovornost, a ispred nje – neizvjesnost starosti.

Jelicu su zvali Jelkica, od milja. A ona je kroz cijeli život u sebi nosila majčine riječi. Njezina majka, koja je na Pagu vodila polupansion, često je ponavljala: „Za mirovinu se trebaš pripremiti.“ Jelkica danas priznaje da su te riječi bile proročanske – jer nitko si ne može priuštiti da ode u mirovinu bez dobrog plana.

Dvije mirovine – sreća koja spašava

Zato je ubrzo nakon umirovljenja pokrenula najam obiteljske kuće na Pagu. „Posve je glupo imati kuću do mora, a ne iznajmljivati je“, kaže, pa se našali: „Ja danas imam dvije mirovine – onu svoju i ovu od apartmana koje mi je ostavila mama.“ Da nije imala tu sreću, da nije rođena na Pagu, priznaje da bi joj starost izgledala mnogo teže. „Hrana je preskupa, a ja imam četvero unučadi. Želim im kupiti slatkiše, ono što požele, i želim moći bezbrižno otići kad hoću – na Pag ili u Zagreb.“

Nemir mirovine odlučila je pretvoriti u mir boja. Slikarstvom se bavi još od osnovne škole, a danas joj Pag pruža neiscrpnu inspiraciju: prelijevanje mora i sunca, bjeline kamena i tišine zaljeva. Najviše je veseli kada otkrije nove prizore paškog pejzaža. Iza sebe već ima nekoliko izložbi i radionica – male pobjede protiv svakodnevne brige, koje pokazuju kako se i u starosti može stvarati, dijeliti i radovati.

Jelkica se danas voli prisjetiti djetinjstva. Odrastati na Pagu, kaže, značilo je imati posebnu slobodu i osjećaj da svijet pripada tebi. Pohađala je srednju školu Bartula Kašića, a gotovo svake sedmice autobusom su išli u Zadar – u kazalište. Na otoku su večeri provodili u Kulturnom domu

ili u Belviju, gdje su se održavale zabavne večeri, plesovi i druženja. „Sve je to činilo život Paga nekad“, govori s osmijehom.

Planirati starost: majčin savjet

Otac joj je bio vozač hitne pomoći, majka domaćica koja je ljeti vodila polupansion. Njoj ništa nije bilo teško: ustati rano, otići po ribu, pomoći u čišćenju soba. U malom kaiću, gdje se osjećala kao prava kapetanica, otkrivala je ljepote paškog zaljeva – taj osjećaj slobode pamtit će cijelog života.

Posebno joj je u sjećanju ostalo folklorno društvo kojem je pripadala i paški karnevali koji su je veselili više od svega. „To su bila najljepša druženja na Pagu“, prisjeća se, „kad se u kolandre spajaju i stari i mladi, svi zajedno plešu, pjevaju, druže se i upoznaju.“ Za Jelicu, upravo je taj duh zajedništva ono što čini Grad Pag posebnim – osjećaj da zajednica živi i diše kroz ljude i njihova druženja.

Život je bio skroman, ali pun smisla. Majka joj je stalno ponavljala istu rečenicu: „Mirovinu moraš planirati.“ Te riječi Jelkica je zapamtila i prenijela svojoj kćeri, umjetnici koja je izabrala put izvan ureda, neizvjestan, ali svoj. Iako se činilo da je Jelkica odabrala sigurniji put – fakultet ekonomije, šefovske pozicije, stabilna karijera – političke promjene i raspad sustava u kojem je radila pokazali su da ni taj put ne donosi sigurnost koju mirovina obećava.

Raslojavanje umirovljenika

U Hrvatskoj se i dalje otvara golemo socijalno raslojavanje među umirovljenicima. Najniža starosna mirovina za petnaest godina staža iznosi tek oko 230 eura, a prosječna starosna mirovina 655 eura. Više od 270 tisuća ljudi živi s iznosima oko 420 eura mjesečno, što jedva pokriva osnovne troškove režija i hrane. S druge strane, nešto više od 1.600 umirovljenika prima najviše mirovine, u prosjeku gotovo 1.500 eura. No i taj iznos, iako višestruko veći, nije luksuzan: kada se odbiju režije (oko 200–250 eura), hrana (400–500 eura po kućanstvu) i porezi, ostaje im tek nekoliko stotina eura mjesečno za izlazak, hobi ili kulturne sadržaje. Procjene govore da tek oko 4 posto umirovljenika posjeduje nekretninu koju iznajmljuje, što znači da velika većina živi isključivo od mirovine, bez dodatnih izvora prihoda ili nasljedstva.

U Hrvatskoj nema jasnih podataka o tome koliko je umirovljenika izgubilo nekretnine sklapanjem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Registar takvih ugovora vodi Hrvatska javnobilježnička komora, no ti podaci nisu javno dostupni niti lako dohvatljivi.

Nevidljive godine – priče koje treba čuti

Prema stručnjacima, problem je daleko širi nego što se čini na prvi pogled. Godišnje u Hrvatskoj bude više od čak 5.500 kaznenih djela povezanih s imovinom starijih osoba – broj koji ukazuje da ne radi se o izoliranim slučajevima, već o sustavnoj prijetnji. Ugovori o dosmrtnom uzdržavanju osobito su problematični – imovina se prenosi odmah, često bez stvarne protuusluge, a čak 75 % starijih osoba u trenutku potpisivanja ne razumije pravo značenje takvog ugovora.

U teoriji, oba modela ugovora nude starijima sigurnost – prijenos imovine u zamjenu za skrb. Ali u praksi to se često pretvori u gubitak doma i financijski nemir. Kad uzdržavatelj ne ispuni obveze, raskid ugovora i povrat imovine odugovlače se godinama, a mnogi primatelji skrb umiru prije nego što se pravda ostvari. Praktična iskustva pokazuju da mnogi stariji to shvate prekasno – tek kad im postane presudno.

Kada se sve zbroji, jasno je da starost u Hrvatskoj prečesto znači nesigurnost, brigu i borbu za osnovno dostojanstvo. Mnoge žene, poput Jelkice, proživjele su život u radu i odricanju, a danas primaju mirovine koje im jedva dopuštaju miran san. One koje su imale sreću naslijediti dom, apartman ili komadić zemlje – mogu si dopustiti barem malo slobode. No većina nema ništa osim onoga što im država isplati svakog mjeseca, a to je premalo za život dostojan čovjeka.

Najtužnije je što starost ne bi trebala biti vrijeme straha, već vrijeme mira. Ali za tisuće naših umirovljenika – osobito žena koje su desetljećima radile na honorare, u nesigurnim poslovima, ili pomagale obitelji u sjeni službenih poslova – mirovina je postala sinonim za preživljavanje. I baš zato njihove priče moraju biti ispričane.

„Nevidljive godine“ nisu samo naziv novinarskog projekta. To su godine koje mnogi naši umirovljenici proživljavaju izvan fokusa društva – tiho, u skromnosti, često u borbi s nepravdom i siromaštvom. Godine koje rijetko ulaze u naslovnice, iako nose najveću ljudsku težinu. Upravo zato moraju biti ispričane. Jer društvo vrijedi onoliko koliko brine o onima koji su ga gradili. Kada nestane sigurnosti u starosti, nestaje i povjerenja u pravednost života. A Hrvatska, umjesto da olakša, starima i iscrpljenima često nameće i dodatne terete – poreze na nekretnine, pa čak i na naslijeđenu djedovinu – kao da im i ono malo što imaju treba još otežati.

