Misionarska poza na 16 načina: 'Učitavanje' za jaku stimulaciju, 'planinar' za dublji doživljaj...

To je poza koju ćete odabrati jednostavno zato što je to prva koja vam padne na pamet kad vas nije briga kako to radite, samo to trebate učiniti sada. Ako vam je to najdraža poza, to obično znači da ste bliski

Za misionarsku pozu mnogi misle da je najdosadnija na svijetu i može značiti da ste oboje lijeni u spavaćoj sobi jer zahtijeva jako malo mašte, no moguće ju je prilagoditi i 'doraditi'. POGLEDAJTE VIDEO: 1. Klasična U klasičnoj verziji žena je na leđima, noge su joj raširene, a muškarac je iznad nje. Tu pozu nije potrebno puno opisivati jer svi znaju za nju. 2. S vibracijskim prstenom Jedina razlika između ove poze i klasične je u vibracijskom prstenu koji muškarac stavi na spolovilo i tako dodatno stimulira ženino intimno područje, a i sebi osigurava bolju erekciju i jači orgazam. 3. Planinar U ovoj pozi muškarac se oslanja na ruke koje su ispružene tako da je licem dalje od žene, a penetracija je dublja. Za ovu pozu treba imati snažne ruke i ramena. 4. Široki kut Ženi su noge skroz ispružene u zrak, više pomaknute prema glavi i jako raširene. Muškarac je u pozi - planinar. Ova poza je savršena za parove koji osim vrlo duboke vaginalne penetracije, vole i analni seks. Foto: Dreamstime 5. Kliješta Položaj je sličan širokom kutu, no ovaj put je muškarac široko na koljenima dok ženu drži za noge i širi ih po potrebi. Ovo je zapravo tantrički seksualni položaj koji omogućuje sjajan kontakt očima, duboku vaginalnu penetraciju i analni seks. 6. Savršena za auto Spustite stražnja sjedala automobila i krenite. Žena se nogama podupire na unutrašnjost vozila dok muškarac penetrira kao kod klasične misionarske poze. 7. Na nogama Žena leži na stolu ili komodi stražnjicom skroz do ruba dok muškarac stoji ispred nje. Jedna ženina noga je na njegovom ramenu, a mogu biti i obje, ovisno o željama. Ova poza je odlična tijekom vrućih dana jer nema puno dodirivanja tijelom. Osim toga, odlična je za stimulaciju klitorisa malim vibratorom. 8. Obuhvati me 1. Slično je klasičnoj misionarskoj pozi, no ženi je jedna noga obavijena visoko muškarcu na leđima. Ova poza omogućuje dublje prodiranje. Foto: Dreamstime_ 9. Obuhvati me 2. Slično kao prethodna poza, no kod ove su obje ženine noge visoko obavijene muškarcu oko leđa. Želite li dodatni užitak, žena neka svakako stavi jastuk pod stražnjicu. 10. U zraku Za ovu pozu morate imati ljuljačku pričvršćenu za plafon. Žena je na leđima u njoj raširenih nogu, a muškarac stoji i rukama pomiče ljuljačku naprijed nazad. Ova poza je odlična želite li iskušati nešto novo i zabavno. 11. Pucaj Muškarac stoji i partnericu drži za gležnjeve tijekom prodiranja. Žena leži s jednom rukom ispod glave. Kod ove poze muškarac praktički drži njezin donji dio tijela u zraku i tako penetrira. Ovo je još jedan dobar položaj za duboko prodiranje. 12. Perec Ova seks poza je idealna za sve koji žele maksimalnu penetraciju i mogućnost istraživanja partnera istovremeno. Žena leži na boku, a muškarac kleči na koljenima. Jedna njezina noga je između njegovih, a druga omotana oko partnera u visini njegovog struka. Poza je odlična jer on u svakom trenutku može rukama do njezinog klitorisa ili do stražnjice, za dodatnu stimulaciju, prenosi Men's Health. Foto: Dreamstime_ 13. Učitavanje To je poput klasične misionarske poze samo što su ženi noge spojene pa muškarac prodre u nju i nastavi se migoljiti bokovima čime joj snažno stimulira klitoris. 14. CAT poza Glavna razlika između CAT poze (tehnike koitalnog poravnanja) i klasične misionarske poze je ta što se CAT položaj uglavnom fokusira na klitoris, a penis je usmjeren prema dolje umjesto prema gore. Muškarac se usredotočuje se na stimulaciju klitorisa dok prodire u vaginu. 15. Raketiranje Slično je klasičnom misionarskom položaju no ženi su noge skupljene, a stopalima je naslonjena na partnerova prsa. Ovaj položaj omogućava ženi kontrolu nad dubinom prodiranja jer se nogama odguruje od muškarca 16. Noge na ramenima Žena leži na leđima, muškarac je iznad nje, a njezine obje noge su na njegovim ramenima. Ova poza omogućuje super duboko prodiranje i stimulaciju G-točke.