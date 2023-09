Političarka koja se snimala u krevetu i prenosila to na webu: 'Iza ovoga su politički suparnici'

Washigton Post je otkrio i prvi objavio kako je 40-godišnja Susanna Gibson, majka dvoje djece i demokratska kandidatkinja, uključena u veliki seks skandal.

Susanna je kandidatkinja Demokrata za Dom delegata koji uz Senat u Virginiji čini zakonodavnu granu državne vlade i radi zajedno s guvernerom Virginije na zakonima i proračunu.

Snimala scene i dobivala novac

Otkriveno je kako se snimala sa suprugom u krevetu i to je prenosila uživo na stranici na odrasle.

U zamjenu za novac radila je ono što su od nje tražili oni koji su platili za gledanje vrućih scena.

Foto: Facebook

'Nećete me ušutkati'

Kako prenose američki mediji, snimila je nekoliko takvih videa.

Po struci medicinska sestra, na jednoj snimci govori kako je sa suprugom pokušala i mijenjati partnere, ali i kako su od toga odustali jer on ne voli dijeliti pa su od toga odustali.

- Izvlačite ono najgore u politici kako biste me ponizili! Nećete uspjeti, nećete me ušutkati. Moji politički protivnici znaju da su u mom okrugu ljudi na mojoj strani pa su se okrenuli onom najgorem kako bi me pokušali obezvrijediti. Previše je toga u igri, nikad se neću prestati boriti za ovu zajednicu - rekla je Amerikanka, prenosi CNN.

Foto: Facebook

Unajmila odvjetnika

Nije demantirala da je snimala vruće scene i to emitirala na web stranici za odrasle.

Kako prenosi Washington Post, svoju kandidaturu je objavila u srpnju 2022. godine, a samo mjesec dana kasnije stavila je najmanje jednu novu fotografiju na web stranicu gdje je snimala i video.

Foto: Facebook

'Ona je ovdje žrtva'

Navela je kako dobiven novac od fanova koji je gledaju uživo koristi u dobre svrhe.

Unajmila je i odvjetnika.

- Moja klijentica je ovdje žrtva. Snimke koje kruže su povreda virđinijskog zakona o osvetničkoj pornografiji. Surađujemo s federalnim i lokalnim vlastima kako bismo pronašli one koji su objavili te snimke - rekao je odvjetnik Daniel P. Watkins.