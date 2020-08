Misli da je 'time out' zastarjela kazna, pa je sagradila 'Kutak za smirenje' za svog sina

Dječji psiholozi već se neko vrijeme spore oko toga je li za djecu time out prikladna metoda smirivanja, no mama je na TikToku pokazala kako je kutak za smirenje puno učinkovitiji

<p>Iako pojedinci tvrde da je time out neučinkovit kad je riječ o discipliniranju djece, drugi smatraju da pomaže i to osobito kod mališana s ADHD-om. No kreativna mama <strong>Nikki Mullen Cruz</strong> na TikToku je pokazala kako napraviti savršenu alternativu u okružju koje je nazvala Kutak za smirenje, prenosi<a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/a-mom-uses-a-calming-corner-for-her-son-and-its-way-more-effective-than-time-outs-798571/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR2BHGAlAICWYsXh5S6iS9GcpAeIss1cgO_YC7ezhBE3Ow1QqTLbir2mTYk"> Brightside.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovih sedam najčešćih pogrešaka roditelji rade u odgoju</p><h2>Time out nije djelovao</h2><p>Kazna vrijedi samo kad je roditelji znaju provesti na ispravan način, a nisu učinkovite kad se svode na strah. No mame i tate nekad moraju sustav pokrenuti na drugačiji način, a upravo je to napravila Nikki.</p><p>Pod korisničkim imenom Maartemami na TikToku je objavila video u kojem je pokazala kako napraviti kutak za smirenje. Kod nje i njezinog sina, tvrdi ona, redovni time out nije bio učinkovit. Smatrala je da nije u redu ostaviti ga samog da sjedi s velikim i strašnim emocijama.</p><h2>Kutak za smirenje</h2><p>Ono što joj je doista trebalo bilo je sigurno mjesto na kojem može disciplinirati svoje dijete, a ne da to bude samo lokacija za izvršenje kazne. Zato je osmislila maleni prostor uz svoj trosjed i nazvala ga Kutak za smirenje. Ondje se njezin sin mogao primiriti i procesuirati svoje emocije na ispravan način. Uz svijetle boje i čupavi sag to je postalo mjesto opuštanja i razmišljanja, a ne patnje.</p><p>Nikkin pristup redefinira rezultat dječje nediscipline jer time out više nije postao posljedica lošeg ponašanja. Dijete može disati, razmišljati, meditirati, i iz stanja ljutnje prijeći u stanje relaksacije i bistrine. A tada, kada je dijete spremno i smireno, dolaze posljedice.</p><p>Nikki kaže da primjerice, sinu uskraćuje tehnološke igračke ili od njega traži da napravi dodatne kućanske poslove, a čak mu i zabrani pristup igračkama kojima se dječak voli igrati.</p><p>Njezin video pogledajte <a href="https://www.tiktok.com/foryou?lang=en#">OVDJE</a>.</p><h2>Alat za svih pet osjetila</h2><p>Najbolji dio maminog Kuta za smirenje jer velik izbor alata. Uz njih njezin sin može iskusiti svih pet osjetila. Lista je sljedeća: mekane igračke za dodir, plazma lopta za dodir i vid, žarulja koja mijenja boje za vid, biljke za miris, dodir i vid, žvaka za osjet okusa, esencijalna ulja i kreme za miris i dodir, igračke koje ispuštaju zvuk i na kraju nekoliko postera koji će ga podsjetiti kako koristiti prostor da bi se opustio.</p><h2>Anti time out pristup</h2><p>Njezina ideja postala je vrlo popularna. U komentarima je vidljivo kako je inspirirala mnoge koji su pogledali video i odlučili istu metodu primijeniti kod svoje kuće. Svakako je riječ o boljoj alternativi nego da dijete sjedi u kutu i gleda u zid.</p>