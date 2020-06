'Mislim da mi moj partner laže i ne znam kako sad da postupim'

<h2><strong>Dragi Mevludine, </strong></h2><p>ne znam zašto je to tako, no nikako da mi krene u ljubavnom i emotivnom životu. Molila bih vas da mi odgovorite hoće li mi se vratiti ovaj čovjek s fotografije jer ne znam kako dalje i govori li mi on istinu. Hvala. </p><p><strong>šifra: Lav i Bik</strong></p><h2><strong>Odgovor: </strong></h2><p>Vi ste moderni i kreativni, diplomatični i romantični. Volite sanjariti, no nažalost uvijek vas nešto povuče prema pogrešnom muškarcu. Ovaj vas muškarac i dalje laže. On trenutno živi u inozemstvu s drugom ženom i vama se neće vratiti. Ništa pozitivno nemam o njemu za reći, općenito je jako loš kao čovjek. No vidim i nekakav dug ili kredit koji ćete vi i dalje naivno vraćati za njega. I tu ste pogriješili, no sad je gotovo i najbolje je da se okrenete sebi i svojem dobrom poslu. Vidim krajem ljeta novo poznanstvo s vrlo profinjenim i pozitivnim muškarcem. Osjećat ćete se stabilnije, komunikacija će biti dobra i započet ćete novu ozbiljnu vezu. U idućoj godini ćete osjetiti pravu i iskrenu ljubav koja bi mogla i potrajati. Vidim da biste s njim mogli dobiti i kćerkicu, a poslije i sina te ćete biti presretni. Za vas dolaze bolji dani, no samo ako se maknete od negativnih ljudi. Javite mi se telefonski krajem ljeta. </p><p><strong>Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.</strong></p>