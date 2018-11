Mislite da o masturbaciji znate sve? Mogli biste se iznenaditi

Osim što je većini muškaraca odličan način za riješiti se nakupljenog stresa, masturbacija ima i druge dobre strane. Pa evo nekoliko podataka koje možda niste znali o svom najdražem hobiju.

Muški fetusi mogu masturbirati još u maternici

Ako ste mislili da ste u pubertetu po prvi put shvatili da vam je ugodno dirati spolovila, vrlo je moguće da se varate. Naime španjolski su znanstvenici nedavno došli do otkrića da je masturbacija još u majčinoj maternici nešto što dečki rade' (tj. fetusi u ovom slučaju), pa izgleda da taj obrazac samozadovoljavanja počinje u ranijoj fazi nego se mislilo.

Foto: Dreamstime

S druge strane, masturbacija može početi i u ranom djetinjstvu; istraživanje koje je prenio američki Men's Health kaže kako mnoga muška djeca vrtićkog uzrasta oko treće ili četvrte godine života shvate da im određene kretnje pričinjavaju zadovoljstvo i ugodu, a ponekad čak utjehu.

- Takvo se ponašanje može usporediti s cuclanjem prsta, ljuljanjem tijela gore dolje, i drugim radnjama koje djeca izvode da se osjećaju dobro, tj. bolje - napisali su španjolski znanstvenici.

Masturbacija može sačuvati prostatu od karcinoma

Znanstvenici najnovije studije s Harvarda na temu masturbacije u svom radu tvrde da muškarci koji ejakuliraju 21 ili više puta mjesečno imaju 19 do 22 posto manje šanse oboljeti od raka prostate nego oni koji ejakuliraju svega četiri do sedam puta na mjesec. S obzirom na to da u SAD-u godišnje od raka prostate oboli 220,800 muškaraca godišnje (u Hrvatskoj je to brojaka od 800 muškaraca na godinu), očito je da se isplati češće masturbirati.

Foto: Dreamstime

Ako uvijek (ili gotovo uvijek) masturbirate na sličan ili isti način, vjerojatno ste toga i svjesni. Možda i mijenjate izvor 'nadahnuća', ali mnogi poprime jednu fizičku tehnik i nje se drže; postoji čak i naziv za to - idiosinkrazijska masturbacija. To zapravo znači da vam se tijelo već u velikoj mjeri naviknulo na podražaje kakve pružate sami sebi, zbog čega se može dogoditi da vam bude problem doći do vrhunca kad ste s partnericom; iz jednostavnog razloga što ona neće koristiti iste pokrete kao vi kad ste sami.

Ako vam se to događa trebali biste razmisliti o malom 'odmoru' od masturbacije. Ili, ako vam ideja o odmoru zvuči nestvarno, možete isprobati drugačije načine i bar malo promijeniti tehniku. Možete, naravno ,i partnericu naučiti svojim 'trikovima'. No ipak nemojte očekivati da ona to izvodi baš kao vi.

Ne masturbiraju svi muškarci

Studija provedena u SAD-u još 2016. pokazala je da ne masturbiraju svi muškarci, a njih 57 posto masturbira redovito. Prema doktorici znanosti Debby Herbenick, više je razloga zašto je to tako. Jedan od njih je to što se neki muškarci jednostavno dovoljno seksaju sa svojim partnericama, drugima pak potrebe za seksom nisu velike, a za 14 do 17 posto njih stvar je u pomanjkanju želje.

Foto: Dreamstime

No nema razloga da brinete i ako spadate među one koji ne masturbiraju redovito, kao ni ako masturbirate 'prečesto'. Dokle god učestalost masturbacije ne utječe na vaš svakodnevni život, 'prečesto' i masturbacija' ne trebaju ni biti u istoj rečenici.

Zaista sretni muškarci ne pamte kada su zadnji put masturbirali

Prošle je godine objavljeno istraživanje u kojem se ispitivala povezanost između samozadovoljavanja i osjećaja sreće. To je istraživanje, koje je objavljeno u stručnom medicinskom časopisu 'Journal of Sexual Medicine', pokazalo da muškarci znaju pretjerati kad je riječ o učestalosti masturbacije; no oni koji su istinski sretni često slučajno umanje tu brojku.

Oni koji tu brojku 'napuhuju' to obično rade da bi zadovolje spolne stereotipe, i stereotip o muškarcu koji 'stalno masturbira', a znanstvenici još nemaju odgovor na to zašto oni koji su sretni često zaborave ili umanje tu brojku .

Foto: Dreamstime

Svibanj je 'mjesec masturbacije'

Ako niste već, sada možete zabilježiti u svoj kalendar; svibanj je 'Nacionalni mjesec masturbacije'. Uspostavljen je 1995., kao svojevrsno 'j... se' upućeno administraciji američkog predsjednika Billa Clintona, nakon što je 9. prosinca Clinton iz svoje uprave otpustio generala Joycelyn Eldersa jer se ovaj 'usudio' sugerirati da se masturbacija uvede u američke škole kao dio kurikuluma o spolnom odgoju. 14. svibnja 1995. je prvo seks shop iz San Francisca imena 'Good Vibrations' Edleru u čast taj dan proglasio danom masturbacije, a ubrzo su to prihvatili i drugi pa je taj jedan dan brzo postao cijeli svibanj mjesec.

U nekim se dijelovima svijeta tinejdžere čak potiče na masturbaciju. Tako je 2009. u Velikoj Britaniji državno zdravstvo izradilo i pamflete koji tinejdžere i njihovim roditelje podučavaju o benefitima masturbacije, te im skreću pažnju na činjenicu da 'odabir masturbacije nad seksom' sprječava brojne neželjene trudnoće.

Vibratori nisu samo 'ženska stvar'

Kad razmišljamo o ženskoj masturbaciji, obično mislimo na stimulaciju klitorisa i vibrator, piše Men's Health. No oni mogu koristiti i muškarcima. U studiji objavljenoj u stručnom časopisu s područja medicine 'Journal of Sexual Medicine' piše kako 16,6 posto muškaraca upotrebljava vibrator. Svakome na izbor...

Foto: Dreamstime

Za masturbiranje postoji i 'krivi način'

Vjerojatno su mnogi čuli za ozljede koje se ljudima dogode uslijed seksualnog odnosa. No,pomislili bismo da će, kad je samo jedna osoba uključena, sama znati kada je dosta. E pa nije uvijek tako.

Istraživanje objavljeno u časopisu ' Journal of Sexual Medicine' kaže kako se 60 posto ozljeda i fraktura penisa dogodi upravo za vrijeme masturbacije. Druge 'stravične' ozlijede uključuju uklještenje od prejakog stiskanja, pa sve do te gangrene od otvorenih ranica na penisu...

Muškarci ne izbacuju istu količinu sjemene tekućine u seksu i kod masturbiranja

Naime više istraživanja, koja su se uglavnom provodila 90-ih godina prošlog stoljeća, kao i nedavna velika studija koju su proveli Japanci, pokazuju da muškarci izlučuju više sperme kod seksualnog odnosa nego kod masturbiranja. Razlog se vjerojatno krije u većoj aktivnosti prostate za vrijeme seksa.

No, ni tu pravilo nije tako jednostavno; druga su istraživanja, koje je objavio stručni med. časopis 'Evolutionary Psychological Science', pokazala kako masturbirajući muškarci proizvedu više sjemene tekućine kad gledaju porno film sa ženom koju nikad prije nisu vidjeli, nego gledajući istu osobu više puta.

Iako sve provedene ankete kažu da žene masturbiraju puno manje od muškaraca, to ih ne čini glavnim facama na ovom polju. Naime, premda za to ne postoji evolucijski razlog, i životinje masturbiraju.

Neke životinje tako uživaju u trljanju genitalija o druge, ili o neku površinu, a ako su dovoljno fleksibilne čak se znaju i same oralno zadovoljiti (dobar primjer je morž). Druge pak, poput npr. losa, seksualno zadovoljava trljanje rogova o stablo, dok dikobraz npr. preferira štapove - a muške će vjeverice masturbirati sve dok ne ejakuliraju. A onda će pojesti ejakulat. Svakom njegovo.