Mislite da ste pristojni? U nekim zemljama to možda nije istina

Muškarac prvi ulazi u restoran, radije pošaljite poruku nego da nazovete ili pravilo da nikad ne jedete lijevom rukom - to su samo neki od običaja koji vas mogu začuditi, ali ih smatraju pristojnima u drugim zemljama

<p>Za tamošnje stanovništvo riječ je o uobičajenim normama pristojnog ponašanja i mogli bi vas gledati čudno ako postupite drugačije, piše<a href="https://www.rd.com/culture/strange-foreign-etiquette-rules/?trkid=soc-rd-facebook"> Rd.</a></p><h2>1. Rusija: Nikad se ne rukuje prije ulaska</h2><p>Iako se rukovanje smatra pristojnim načinom kako pozdraviti nekoga, u Rusiji to nije tako. Nikad se ne rukujte na ulazu nego radije najprije uđite u prostoriju ili pričekajte da drugi čovjek izađe iz prostorije pa mu tek onda pružite ruku. Običaj proizlazi iz vjerovanja da dobri kućni duhovi žive u kućnom pragu, a rukovanje na tom mjestu donosi nesreću.</p><h2>2. Rusija: Ne okrećite leđa</h2><p>Kad se pokušavate provući pored drugih kako biste, primjerice, došli do svog sjedala u kazalištu, nipošto im ne okrećite leđa. To se smatra nepristojnim. Očekuje se da vas gledaju u lice.</p><h2>3. Italija: Muškarac prvi ulazi u restoran</h2><p>Iako je pristojno propustiti damu da u prostoriju uđe prva, to pravilo u Italiji ne vrijedi prilikom ulaska u restoran. Muškarac koji ulazi prvi može razgovarati s domaćinom i zatražiti rezervirani stol.</p><h2>4. Italija: Ne tražite parmezan</h2><p>U SAD-u je uobičajeno da vam prilikom serviranja talijanskih jela u restoranima ponude i parmezan. U Italiji nije tako. Dapače, smatra se nepristojnim zatražiti parmezan, osobito ako jedete pizzu. Običaj proizlazi iz uvjerenja da se parmezan ne stavlja na pizzu jednako kao što vi možda vjerujete da se na lososa ne stavlja kečap. Ako vam konobar uz jelo ne donese parmezan, to jednostavno trebate prihvatiti.</p><h2>5. Indija: Nikad jesti ljevicom</h2><p>U Indiji izbjegavajte jesti lijevom rukom budući da je u toj zemlji smatraju prljavom. Tom se rukom, naime, brišete u toaletu. Isto pravilo vrijedi za većinu zemalja Bliskog Istoka i u dijelovima Afrike.</p><h2>6. Ujedinjeno Kraljevstvo: Porto uvijek dodajte lijevo</h2><p>U Velikoj Britaniji lijeva strana je prilično važna, pa stoga za stolom uvijek dodajte porto ili vino čovjeku koji sjedi lijevo od vas. Dodati desert ili vino na desnu stranu smatra se nepristojnim. Stoga se možete praviti da ste zaboravili proslijediti piće ili jelo. Jedino, mogli bi vas na to podsjetiti rečenicom: Znate li biskupa u Norwichu? Sjajan tip, jedino što je uvijek zaboravljao proslijediti porto.</p><h2>7. Čile: Ne jedite rukama</h2><p>U SAD-u i drugim zemljama je sasvim normalno jesti neka jela i kanape sendviče rukama. No u Čileu društvena etiketa od vas zahtijeva da baš sve jedete vilicom i nožem.</p><h2>8. Ne puštajte vodu</h2><p>Ako putujete u Grčku, Tursku, Makedoniju, Crnu Goru, Bugarsku, Ukrajinu, Maroko, Egipat ili Peking, uzmite u obzir da vodovodne instalacije u toaletima često nisu namijenjene puštanju vode nakon obavljene nužde, a u pojedinim javnim zahodima čak imaju posebne kante za smeće u koje ćete baciti rabljeni toaletni papir. Ako se toga ne pridržavate, zahod bi se mogao začepiti i mogli biste prouzročiti poplavu.</p><h2>9. Koreja: Koristite obje ruke</h2><p>Kad vam netko stariji ponudi čaj, pristojno je prihvatiti ga s obje ruke, a zatim odmaknuti glavu dok uzimate prvi gutljaj. To je znak poštovanja, a poštovanje prema starijima u Koreji jako ozbiljno shvaćaju.</p><h2>10. Indija: Poruka umjesto poziva</h2><p>Iako zvuči nevjerojatno, većina malih tvrtki u Indiji nema fiksne telefonske linije. To je dovelo do kulture u kojoj se slanje poruke smatra primjerenim načinom komunikacije i u poslovnom, a ne samo u privatnom svijetu. Ako ste u Indiji i želite doznati do kad radi obližnja trgovina, pošaljite im poruku radije nego da ih nazovete.</p><h2>11. Ujedinjeno Kraljevstvo: Oprezno s prstima</h2><p>Pokazati nekome srednji prst u većini je država vrlo jasna i nepristojna poruka. No ako u Velikoj Britaniji nekome prstima pokažete slovo V na način da koristite kažiprst i srednji prst, reakcija će biti jednaka kao da ste im pokazali samo srednjak jer se to shvaća kao obrnuti znak mira.</p><h2>12. Ne podižite palac</h2><p>U Rusiji, Grčkoj, Iranu, Sardiniji i u nekim dijelovima zapadne Afrike podignuti palac ima isto značenje kao i spušteni palac.</p><h2>13. Francuska: Poljubac umjesto zagrljaja</h2><p>U Francuskoj se zagrljaj smatra intimnijim od poljupca, a kad želite pozdraviti nekoga koga ne poznajete dobro, radije mu stisnite ruku ili ga poljubite po jedanput u svaki obraz. Usto, domaćinima nikad ne biste trebali darovati krizanteme koje se povezuju s pogrebima, a općenito ni bilo kakvo cvijeće žute boje nije primjeren dar jer domaćici šalje poruku da je suprug vara.</p>