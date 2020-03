Bonton tijekom korona virusa: Bez pusa, zagrljaja i rukovanja

Kada je njemačka kancelarka Angela Merkel pružila ruku ministru unutarnjih poslova Horstu Seehoferu na početku sastanka u ponedjeljak - on je to odbio. Inače bi njegova gesta bila nepristojna, no dok korona virus "hara", vrijedi drugačiji bonton.

Nasmiješena Merkel je povukla ruku i rekla mu:

- Da, to je ispravno.

Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Korona virus promijenio je ljudsku interakciju pa zagrljaji, poljupci (čak i oni u obraz) te rukovanje više nije poželjno kao inače. Čak je talijanski posebni povjerenik za korona virus Angelo Borrelli preporučio Talijanima da "smanje iskazivanje osjećaja". Slično je i u Francuskoj gdje je ministar zdravstva Olivier Veran savjetovao ljudima da se toliko ne grle i ljube.

No mnogi su primijetili kako se francuski predsjednik Emmanuel Macron ipak oglušio na tu preporuku i dva puta u obraz poljubio talijanskog premijera Giuseppea Contea tijekom sastanka u Napulju.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glavni savjet koji sve zdravstvene institucije daju građanima je da drže do higijene ruku. Tako je i jedno istraživanje pokazalo da rukama prenosimo 3.200 bakterija te da se prosječno rukujemo 15.000 puta u životu. Rukovanje, uostalom, zbog svog trajanja, prenosi dva puta više bakterija od drugih, neformalnijih i bržih pozdrava.

- Prislonite dlanove jedan uz drugi i isprepletete prste dok se rukujete. Drugi pozdravi uključuju manje površine koje prenose bakterije - rekla je za Guardian znanstvenica Nicky Milner.

- Japanci se naklone, Tajlanđani pritisnu dlanove jedan uz drugog, u Etiopiji se dotaknete laktovima, a zatim suprotnim ramenima - rekla je. No, u zapadnim zemljama rukovanje započinje i završava sastanke, sklapa dogovore i bitan je dio bontona.

Jedna od direktorica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Sylvie Brand preporučila je alternativne pozdrave kao što su - udarac laktom, naklon ili jednostavno mahanje rukom.

We need to adapt to this new disease #COVID19 https://t.co/SiCL6dX2dQ — Dr Sylvie Briand (@SCBriand) March 1, 2020

- Trebamo se prilagoditi novoj bolesti - napisala je na svom Twitter profilu.