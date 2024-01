Misterij sna: Zašto se trznemo prije nego zaspemo, šgrgućemo zubima, sanjamo iste snove...

U prvoj fazi laganog sna puno se okrećemo pokušavajući pronaći najsavršeniji položaj za spavanje. Tjelesna temperatura se spušta, aktivnost mozga se smanjuje, a pokreti postaju sve sporiji. Ova faza traje oko 10 minuta i upravo u njoj se mnogi ljudi znaju trgnuti kada počnu tonuti u san i to ih probudi. Neki imaju osjećaj da propadaju pa se trgnu.

U drugoj fazi sna spavamo malo čvršće iako se i dalje radi o laganom snu. U ovoj fazi se pokreti očiju zaustavljaju, a temperatura tijela i dalje pada. Ova faza traje 15-ak minuta.

U trećoj fazi teže nas je probuditi jer spavamo dublje. Ljudi koji se probude usred ove faze mogu se osjećati smušeno i dezorijentirano. U ovoj fazi spavanja dolazi do sve bržeg pokretanja očiju i bržeg rada srca.

U četvrtoj fazi naše tijelo postaje aktivno. Disanje se ubrzava, srce brže rade, tlak je povišen. U ovoj fazi neki ljudi hodaju u snu ili se bude od straha nakon što su nešto ružno sanjali.

U petoj REM fazi spavanja oči se pomiču lijevo-desno jako brzo, po 50 do 60 puta u minuti, a um je usmjeren na ono što sanjamo. Upravo po toj pojavi je ova faza i dobila naziv - Rapid Eye Movements. Srce radi još brže, a krvni tlak je u još malom porastu. Ulaskom u REM fazu spavanja, najdublju od svih, mišići vaših udova postaju posve paralizirani i privremeno je kretanje onemogućeno.

U ovoj fazi spavanja najčešće sanjamo koješta jer je moždana aktivnost najveća. Kako se sve faze ponavljaju tijekom noći u ciklusima, REM faza je tijekom noći kraća, a pred jutro najdulja. Stručnjaci kažu da u ovoj fazi tijekom jedne noći provedemo ukupno oko dva sata ili 25 posto vremena koliko spavamo.

Zašto se trznemo prije nego utonemo u san?

Ova pojava se u stručnoj literaturi naziva - hipnotički trzaj, a radi o reakciji tijela na ulazak u san - trzne se i razbudi nas prije nego što čvrsto zaspemo.

- Hipnotički trzaj je kratki i iznenadni trzaj koji se često javlja u prvoj fazi sna, u fazi između budnosti i dubljeg sna. Tijekom uspavljivanja mišići u tijelu se opuštaju, a to opuštanje mozak ponekad tumači kao pad pa pokreće kontrakciju mišića - objasnila je Ellen Wermter, certificirana medicinska sestra i glasnogovornica organizacije 'Better Sleep Council'.

Kaže kako to može biti slučajno i događa se bez razloga, a ponekad se radi o nekim čimbenicima koji povećavaju vjerojatnost od pojave tog trzaja, poput stresa, napornih vježbi i kod uzimanja određenih lijekova.

- Ti trzaji su uobičajeni kod zdravih ljudi, no mogu se pogoršati umorom, nedostatkom sna ili upotrebom stimulansa poput unosa kofeina i sličnog - pojasnio je Alex Dimitriu, stručnjak za psihijatriju i medicinu spavanja.

Dodao je da razloga za brigu nema, no ako se prečesto ponavljaju i remete vam san, tada možda nije loše posavjetovati se sa liječnikom. Ponekad je za pojavu hipnotičkih trzaja kriva apneja, poremećaj sa kratkotrajnim prestankom disanja tijekom sna.

- Kada su dišni putevi blokirani i razina kisika u krvi padne, mozak šalje signal upozorenja tijelu i budo ga trzanjem - kaže Ellen Wermter.

Napominje kako ne postoji način da se trzanje ne događa, no pomaže redoviti odlazak na spavanje u tihom i ugodnom okruženju. Također, pomoći će i opuštanje od stresa prije spavanja, ako i izbjegavanje hrane i pića koji stimuliraju budnost, poput kave ili čokolade, prenosi HuffPost.

Postoje i teorije da je hipnotički trzaj ostatak evolucije kada je naše tijelo moralo biti sigurno da je u okruženju sve u redu i opasnosti nema.

- To bi mogao biti trzaj koji je poslužio i našim precima da se razbude i ponovno prije spavanja provjere je li sve sigurno te da osiguraju stabilan položaj tijela prije spavanja, posebno ako su spavali na drvetu - smatra Jason Ellis, profesor na Sveučilištu Northumbria.

Seksomnija je slična mjesečarenju

Ako ste se ikad probudili u trenutku započinjanja seksualnog čina, zamislite koliko je iznenađen bio vaš partner ili partnerica. U studiji provedenoj na preko 800 pacijenata Centra za poremećaje spavanja Sveučilišta u Torontu, 7,6 posto pacijenata doživjelo je seksomniju - spolni odnos (ili češće samo pokušaj odnosa) s partnerom tijekom sna.

Ova je pojava slična mjesečarenju – tijelo je u stanju dovoljne budnosti da se može pomicati, no mozak nije u stanju pune svijesti. Mnogi se ljudi ne sjećaju ničega ili se probude kad njihov partner reagira - prihvaćanjem ili odbijanjem.

I muškarci i žene znaju doživljavati seksualno uzbuđenje tijekom spavanja, a to se događa radi vrhunca moždane aktivnosti tijekom brzog pokretanja očiju u snu. To znači da vaš mozak treba više kisika, a to vodi bržem protoku krvi kroz tijelo.

Pričanje u snu iskusili su mnogi

Također, oko pet posto odraslih ljudi priča u snu, pokazalo je istraživanje američkog Instituta za medicinu spavanja. Većina seansi brbljanja na jastuku prosječno traje tridesetak sekundi.

Spavači pričaju u snu ponajviše u prvih sat ili dva od usnivanja, u trenutku kada organizam ulazi u dublje faze sna, ali još ima dovoljno snage da proizvedu zvukove ili pokrete. Spavač uglavnom doznaje da priča u snu od svjedoka. I tada ga hvata panika: što ako sam rekao nešto prosto ili otkrio neku sramotnu tajnu?

Istraživači su se bacili na posao i utvrdili o čemu noćne pričalice najčešće govore. Nažalost, pokazalo se da ne mogu biti ponosni izrečenim: pričanje u snu najčešće je puno vulgarnosti i prijetnja. Francuska neurologinja dr. Isabelle Arnulf i suradnici proučili su 232 odrasle osobe s raznim poremećajima spavanja i zabilježili 883 slučajeva pričanja u snu tijekom dviju noći.

Snimili su 3349 razumljive riječi, od kojih je najčešća bila 'ne'. Oko četvrtine izgovorenog ticalo se neugodnih i prijetećih situacija, 22 posto uključivalo je grub ili uvredljiv rječnik, a 10 posto otvorene psovke. Zanimljivo je da brbljavi spavači govore gramatički prilično ispravno.

- U pogledu gramatike, govor u snu sličan je govoru na javi. Uključuje složene rečenice i tišinu predviđenu za 'sugovornikov' odgovor, kao što i na javi šutimo dok drugi govore - rekla je dr. Arnulf.

Znanstvenici pretpostavljaju da izgovorene riječi izviru iz burnih i intenzivnih snova. 'Ne' vjerojatno znači da je spavač nekoga odbijao ili se odupirao, a psovke da je bio jako ljut.

Javila se ponekad i osjećaj padanja

Nije čudno da po noći doživljavamo svakojaka iskustva kad trećinu života provodimo spavajući, a šest godina sanjajući. Je li vas tijekom spavanja spopao osjećaj kao da padate s litice, s neba ili se spotičete?

Ovaj fenomen najčešće nastupa u trenutku kada tonete u san. U snu je tijelo paralizirano, no ponekad san može početi dok su mišići još pokretljivi i sposobni za trzanje. Vjerojatnije je da će se trzaj pojaviti ako ste iscrpljeni ili pod stresom. Tada mozak naglo upada u san, no ostatak tijela kasni.

Škrgutanje zubima ili bruksizam

Taj fenomen se zove bruksizam. To se ne događa svakome, no neki ljudi se znaju buditi s jakom boli u čeljusti upravo zato jer su cijelu noć škrgutali zubima. Bruksizam može imati morfološko podrijetlo - javlja se kao posljedica nepravilnosti u čeljusti.

Ali, katkad pojavljuje i zbog psiholoških razloga jer se neki ljudi na taj način nesvjesno oslobađaju napetosti akumulirane tijekom dana.

Paraliza sna je zastrašujuća

Kad se počnete buditi, shvaćate da ne možete govoriti niti pomicati mišiće. Ovo stanje obično traje nekoliko sekundi, ali može se protegnuti na minute i djeluje prilično zastrašujuće.

Ova je pojava suprotna osjećaju padanja jer se mozak budi prije nego što paraliza svojstvena dubokom snu nestane. Imate dojam da ne možete disati (iako dišete) i da vam grudi tišti težak teret. To je posljedica činjenice da su mišići koji kontroliraju disanje osim dijafragme još paralizirani.

Mjesečarenje ili somnambulizam

Mjesečarenje ili somnambulizam je poremećaj spavanja u kojem se netko ponaša kao da je budan, a ustvari spava. Mjesečari ustaju tijekom noći pa znaju plesati, pjevati, čistiti kuću, uređivati se, presvlačiti, šetati po kući, jesti, a znaju izaći na ulicu i otići ili voziti auto pa obitelj često skriva ključeve od njih.

Liječnici kažu da mjesečare neodoljivo privlače prozori i nerijetko znaju kroz njih skočiti bez obzira na kojem katu žive. Mlađi muškarac je tako ispao kroz prozor i preživio, a imali su i slučaj žene koja je partnera napala nožem kada ju je pokušao spriječiti u penjanju na prozor.

Postoje slučajevi gdje pohotno navale na partnera tražeći seks, a ujutro se ničega ne sjećaju. Ovisno o karakteru, neki su agresivni dok mjesečare pa gađaju ukućane raznim predmetima, urlaju, svađaju se... pa se vrate u krevet kao da ništa nije bilo, i naravno, drugi dan ne vjeruju da su se tako ponašali. Događale su se i bizarne situacije kada su izašli iz kuće i vodili ljubav s neznancem, a događalo se da u snu nekoga i ubiju.

Ne znajući kome bi se prvo obratili za pomoć, neki mjesečari ili njihove obitelji savjete traže na internetu. Na forumima razmjenjuju iskustva.

Uzrok mjesečarenju mogu biti razne životne situacije ili zdravstveni problemi. Događa se da mjesečari odjednom prestanu mjesečariti, a da nisu ništa posebno poduzeli da to prestane. Najčešće se javlja kod djece do sedam godina starosti.

Sanjanje istih snova

Pri spavanju mozak razvrstava informacije koje će obraditi i kasnije pohraniti u sjećanje. Ponavljajući snovi često se javljaju kao posljedica neriješenih mentalnih problema koje mozak nastoji razriješiti. Mogu ili ne moraju biti zasnovani na stvarnim epizodama.

Ako ste bili opljačkani u banci, moguće je da ćete taj doživljaj nanovo proživljavati u snu sve dok ne otupite na njega. S druge strane, ako je vaš posjet novčarskoj instituciji protekao uobičajeno, vaš će mozak to odmah obraditi i pohraniti, ne zamarajući vas više s tim.

Zašto naš mozak izmišlja priče?

Način na koji se formiraju naši snovi ostao je misterij u znanstvenim krugovima. Danas znamo da naš mozak konstruira snove iz naših sjećanja koja su prisutna u svakodnevnom životu te od dubokih podsvjesnih materijala.

Znači, nedavna sjećanja kombiniraju se s informacijama koja smo pohranili zadnjih godina - sjećanjima, traumama, emocijama i osjećajima - i stvaraju se tajanstveni, ponekad apsurdni snovi. Međutim, još nije moguće utvrditi zašto naš um noću putuje na određena mjesta ili zašto odabire određene uspomene, boje, glasove, prizore ili ljude.

Zašto se javljaju tamni podočnjaci?

Oni se pojavljuju kao obojeni polumjeseci ispod očiju, a znaju biti ljubičaste, crvene, maslinaste ili smeđe boje, ovisno o tonu vaše kože. Također, tamni kolutovi ispod očiju mogu biti kronični ili se pojaviti zbog životnog stila, na primjer, zbog nedostatka sna, što je zapravo čest razlog za njihovu pojavu.

Koža oko područja očiju je tanka pa otkriva krvne žilice koje se nalaze ispod, što doprinosi vidljivosti tamnih krugova jer se zbog nedostatka sna ili problema sa životnim stilom krvne žile šire pa se na tom dijelu lica nađe veća količina krvi.

Zašto se ujutro javlja loš zadah?

Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Tijekom spavanja se usta suše, a to samo pokazuje da u njima imate manje sline. Kada imate manje sline u ustima ona se ne ispiru prirodno kao tijekom dana pa se bakterije razmnožavaju i uzrokuju stvaranje neugodnog zadaha.

Pranje zubiju prije spavanja će umanjiti ovaj problem, ali i dalje vam miris u ustima ujutro neće biti ugodan.