Žmergov lokalni info-centar za mlade - ŽLICA i Savjetovalište za dobro mentalno zdravlje djece i mladih Opatija obilježavaju Dan ružičastih majica kojim se tematizira problem vršnjačkog nasilja akcijom fotografiranja u ružičastim majicama te držanjem natpisa s motom kampanje 'Nasilje prestaje ovdje'.

POGLEDAJTE VIDEO: Vršnjačko nasilje

U svijetu poznatiji kao Pink shirt day, datum se obilježava zadnje srijede u veljači. Ideja se rodila u Kanadi 2007. godine kada su učenici organizirali prosvjed u ružičastim majicama kako bi dali podršku svom školskom kolegi koji je postao žrtva nasilja jer je na prvi dan škole odjenuo upravo takvu majicu.

U Hrvatskoj se Dan ružičastih majica obilježava od 2014. godine inicijativom Centra za edukaciju i prevenciju nasilja, a svi koji se žele priključiti akciji, odijevaju predmet ružičaste boje, kojim skreću pozornost na problem vršnjačkog nasilja među djecom i mladima.

Žmergo i Savjetovalište pozivaju sve mlade Opatijce u dobi od 15 do 30 godina, ali i one koji se tako osjećaju da se priključe obilježavanju ovog važnog datuma i to na sljedeći način:

Sve fotografije sudionika akcije objedinit će se u virtualnu galeriju opatijskih ambasadora borbe protiv vršnjačkog nasilja.

'Zeleni' info-centar za mlade će isto tako unijeti i dimenziju 'zelenog' u cijelu priču na sljedećih nekoliko načina:

Osvrnite se oko sebe i za izradu natpisa potražite čistu pozadinu iskorištenog papira, poleđinu lista zidnog kalendara, kartona od ambalaže nekog kupljenog predmeta, poklopca kutije od pizze...

Nemate u ormaru ništa ružičasto? Ako baš želite kupiti novu, učinite to u second hand shop-u. No, bilo bi bolje kada bi za ovo fotografiranje posudili od prijatelja/ice ili člana obitelji ili obojili jednu staru bijelu pamučnu majicu tehnikom iskuhavanja s npr. ciklom.