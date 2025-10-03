Obavijesti

OBRATITE PAŽNJU

Mnogi muškarci najčešće rade istu grešku tijekom vježbanja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: "Pavel Vladychenko vk.com/altern"

Idealno je vježbati sve skupine mišića, no često se zapravo posvetimo samo jednom djelu tijela ili naprosto ponavljamo iste vježbe. Saznajte u čemu muškarci najčešće griješe

Muške fitness rutine često izgledaju različito, neki muškarci preferiraju proizvode za vježbanje koji im omogućuju da budu „fit“ dok rade nešto drugo, drugi zbog nelagode u teretani (tzv. „gym anxiety“) radije treniraju kraće ili kod kuće, a neki se usredotoče na samo jednu skupinu mišića ili jedan tip pokreta, odnosno stroj.

Lifting is not only for the young. a senior man working out with weights at the gym.
Foto: 123RF

Međutim, fizioterapeuti se slažu oko jedne česte pogreške: muškarci se prečesto usmjeravaju isključivo na povećanje snage ili hipertrofiju (dobivanje mišićne mase), zanemarujući kvalitetu pokreta. „Nije loše fokusirati se na snagu i mišićnu masu, problem je u nedostatku raznolikosti u programu vježbanja“, objašnjava Andy Fata-Chan, fizioterapeut i trener iz New Yorka.

Cristiano Ronaldo vježba 00:32
Cristiano Ronaldo vježba | Video: 24sata/Instagram

Tri ravnine pokreta

Postoje tri osnovne ravnine pokreta:

  • Sagitalna (gore–dolje): npr. čučnjevi sa šipkom, biceps pregibi
  • Frontalna (bočno): podizanje ruku i nogu u stranu, bočni iskoraci, bočna savijanja, side shuffle
  • Rotacijska / transverzalna (kružno): rotacije kralježnice i udova, rotacijski pokreti u ramenima i kukovima, vježbe poput sklekova, bench pressa ili abdukcija/adukcija kuka

Većina ljudi uglavnom radi vježbe u sagitalnoj ravnini na dvije noge, zanemarujući ostale varijacije koje poboljšavaju stabilnost i temelj pokreta.

Posljedice zanemarivanja kvalitete pokreta

Renee Moran, fizioterapeutkinja i klinička direktorica Fyzical Twin City Bangor u Maineu, ističe da je kroz 23 godine prakse vidjela kako su ozljede zbog preopterećenja i kronične boli česte kod muškaraca koji zanemaruju pravilnu tehniku. „Mnogi žele brzo izgraditi snagu i podizati teške utege bez dovoljno pažnje na mehaniku pokreta,“ kaže ona.

Dan Ginader, fizioterapeut iz New Yorka, dodaje: „Ako nekoga s lošom tehnikom čučnja opteretite šipkom s utezima, vrlo brzo će doći do ozljede.“ Ovo je posebno važno kod vrlo teških opterećenja, gdje „ni jedan detalj u pokretu ne smije ispasti iz pravilnog poravnanja“.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Primjeri rizika koje navode fizioterapeuti uključuju:

  • ozljede zglobova, uključujući ispupčenja ili hernije diskova
  • ozljede mekih tkiva
  • mišićne disbalanse koji povećavaju rizik od ozljeda
  • smanjenu funkcionalnu kondiciju i učinkovitost u svakodnevnim aktivnostima
  • stagnaciju napretka
  • smanjen opseg pokreta

Kako poboljšati kvalitetu pokreta

Kvaliteta pokreta odnosi se na to koliko učinkovito i sigurno tijelo izvodi osnovne obrasce poput čučnja, pregiba, potisaka i rotacija. Ona uključuje pravilno poravnanje, koordinaciju, integraciju snage, ravnoteže, fleksibilnosti i agilnosti, uz stabilizaciju zglobova.

Fata-Chan preporučuje uvođenje mobilnosti, stabilnosti i dinamičkih zagrijavanja u rutinu:

  • Podizanja na prstima na jednoj nozi za pokretljivost gležnja
  • Izometrijska držanja split čučnja pod 90° za kvadricepse
  • Mostovi s produženom polugom za ekstenziju i stabilnost kukova

Naglašava da „ispravna forma ne izgleda isto za svakoga“, primjerice, netko s drukčijom anatomijom kuka možda će trebati uži stav u čučnju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Moran savjetuje početak s manjim opterećenjima, uključivanje mobilnosti i stabilnosti jednako kao i sirove snage te razmišljanje dugoročno. „Način na koji se krećete i trenirate u mladosti utječe na funkcionalnost i zdravlje u starijoj dobi. Očuvanje mobilnosti sada smanjuje kroničnu bol i gubitak samostalnosti kasnije.“

Ginader preporučuje postupno napredovanje, ne bojati se lakših utega, tražiti savjet i po mogućnosti angažirati trenera. „Važno je razumjeti kako najbolje pomicati svoje tijelo prije nego ga počnete opterećivati. Kad savladate osnovne pokrete, tek tada postepeno dodajte opterećenje“, zaključuje, piše msn.

