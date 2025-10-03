Mnogi muškarci najčešće rade istu grešku tijekom vježbanja

Muške fitness rutine često izgledaju različito, neki muškarci preferiraju proizvode za vježbanje koji im omogućuju da budu „fit“ dok rade nešto drugo, drugi zbog nelagode u teretani (tzv. „gym anxiety“) radije treniraju kraće ili kod kuće, a neki se usredotoče na samo jednu skupinu mišića ili jedan tip pokreta, odnosno stroj.

Foto: 123RF

Međutim, fizioterapeuti se slažu oko jedne česte pogreške: muškarci se prečesto usmjeravaju isključivo na povećanje snage ili hipertrofiju (dobivanje mišićne mase), zanemarujući kvalitetu pokreta. „Nije loše fokusirati se na snagu i mišićnu masu, problem je u nedostatku raznolikosti u programu vježbanja“, objašnjava Andy Fata-Chan, fizioterapeut i trener iz New Yorka.

Pokretanje videa... 00:32 Cristiano Ronaldo vježba | Video: 24sata/Instagram

Tri ravnine pokreta

Postoje tri osnovne ravnine pokreta:

Sagitalna (gore–dolje): npr. čučnjevi sa šipkom, biceps pregibi

Frontalna (bočno): podizanje ruku i nogu u stranu, bočni iskoraci, bočna savijanja, side shuffle

Rotacijska / transverzalna (kružno): rotacije kralježnice i udova, rotacijski pokreti u ramenima i kukovima, vježbe poput sklekova, bench pressa ili abdukcija/adukcija kuka

Većina ljudi uglavnom radi vježbe u sagitalnoj ravnini na dvije noge, zanemarujući ostale varijacije koje poboljšavaju stabilnost i temelj pokreta.

Posljedice zanemarivanja kvalitete pokreta

Renee Moran, fizioterapeutkinja i klinička direktorica Fyzical Twin City Bangor u Maineu, ističe da je kroz 23 godine prakse vidjela kako su ozljede zbog preopterećenja i kronične boli česte kod muškaraca koji zanemaruju pravilnu tehniku. „Mnogi žele brzo izgraditi snagu i podizati teške utege bez dovoljno pažnje na mehaniku pokreta,“ kaže ona.

Dan Ginader, fizioterapeut iz New Yorka, dodaje: „Ako nekoga s lošom tehnikom čučnja opteretite šipkom s utezima, vrlo brzo će doći do ozljede.“ Ovo je posebno važno kod vrlo teških opterećenja, gdje „ni jedan detalj u pokretu ne smije ispasti iz pravilnog poravnanja“.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Primjeri rizika koje navode fizioterapeuti uključuju:

ozljede zglobova, uključujući ispupčenja ili hernije diskova

ozljede mekih tkiva

mišićne disbalanse koji povećavaju rizik od ozljeda

smanjenu funkcionalnu kondiciju i učinkovitost u svakodnevnim aktivnostima

stagnaciju napretka

smanjen opseg pokreta

Kako poboljšati kvalitetu pokreta

Kvaliteta pokreta odnosi se na to koliko učinkovito i sigurno tijelo izvodi osnovne obrasce poput čučnja, pregiba, potisaka i rotacija. Ona uključuje pravilno poravnanje, koordinaciju, integraciju snage, ravnoteže, fleksibilnosti i agilnosti, uz stabilizaciju zglobova.

Fata-Chan preporučuje uvođenje mobilnosti, stabilnosti i dinamičkih zagrijavanja u rutinu:

Podizanja na prstima na jednoj nozi za pokretljivost gležnja

Izometrijska držanja split čučnja pod 90° za kvadricepse

Mostovi s produženom polugom za ekstenziju i stabilnost kukova

Naglašava da „ispravna forma ne izgleda isto za svakoga“, primjerice, netko s drukčijom anatomijom kuka možda će trebati uži stav u čučnju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Moran savjetuje početak s manjim opterećenjima, uključivanje mobilnosti i stabilnosti jednako kao i sirove snage te razmišljanje dugoročno. „Način na koji se krećete i trenirate u mladosti utječe na funkcionalnost i zdravlje u starijoj dobi. Očuvanje mobilnosti sada smanjuje kroničnu bol i gubitak samostalnosti kasnije.“

Ginader preporučuje postupno napredovanje, ne bojati se lakših utega, tražiti savjet i po mogućnosti angažirati trenera. „Važno je razumjeti kako najbolje pomicati svoje tijelo prije nego ga počnete opterećivati. Kad savladate osnovne pokrete, tek tada postepeno dodajte opterećenje“, zaključuje, piše msn.