Klizanje je trajalo jo\u0161 nekoliko sati nakon \u0161to je po\u010detni val 'rastjerao' ku\u0107e na tom podru\u010dju, a tlo je i dalje nestabilno, izvijestili su mediji.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO: Pas Garo osvojio srca svih mje\u0161tana

Nalet blata sa stijenom bio je visok oko 150 metara\u00a0i pro\u0161ao je kroz zapadni dio Kr\u00e5kneseta, idili\u010dnog gradi\u0107a u op\u0107ini Alta. Potjerao je osam ku\u0107a koje su otklizale\u00a0prema moru, pa u video prilogu izgledaju kao da se\u00a0spu\u0161taju u vodu na zemljanoj splavi.

Mje\u0161tanin je postao svjestan \u0161to se doga\u0111a\u00a0nakon \u0161to je \u010duo glasan prasak. Isprva je vjerovao da ima uljeza u domu, ka\u017ee\u00a0se u izvje\u0161taju Forbesa. No, kad je postao svjestan toga \u0161to se zapravo doga\u0111a,\u00a0istr\u010dao je iz ku\u0107e\u00a0i uhvatio kamerom nevjerojatan doga\u0111aj koji je uslijedio, prenosi portal IFL Science!\u00a0

Policija je o klizanju blata\u00a0obavije\u0161tena oko 15.45 sati, pokrenuv\u0161i spasila\u010dku misiju. Iako nitko nije ozlije\u0111en, jedna osoba je morala biti evakuirana iz obli\u017enjeg posjeda. I jedan pas je zavr\u0161io u vodi, no uspio je doplivati na suho, gdje je zahvalno do\u010dekao spasioce iz helikoptera. Video o njegovom spa\u0161avanju mo\u017eete pogledati ovdje.

Valovi blata su velike koli\u010dine vode koja uzrokuje brzo erodiranje tla na strmim padinama koje se spu\u0161taju do mora, kakva je i planina Alta. Voda dolazi od velikih koli\u010dina otopljenog snijega na gornjim dijelovima planine, no mo\u017ee biti i od obilnih ki\u0161a. Kako\u00a0se nagli priliv vode mije\u0161a s tlom, ono omek\u0161ava\u00a0i po\u010dinje kliziti niz padinu, skupljaju\u0107i se u veliki val.\u00a0

Kuće samo 'otklizale' u more

Riječ je o prirodnoj pojavi zbog velike količine vode na padinama planine Alta, koja omekša tlo i dovede do toga da ono počne proklizavati. Uzrok mogu biti topljenje snijega ili obilne kiše

