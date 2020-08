Moćni jabučni ocat: Briše mrlje s lica, pomaže mršaviti, čisti kosu

Koristi li ga se ispravno, on briše pigmentacijske mrlje, ublažava opekline te čisti i vraća sjaj kosi, a mnogi ga piju ujutro uz vodu kako bi im pokrenuo metabolizam i olakšao proces mršavljenja

<p>Ako još uvijek koristite jabučni ocat samo kao preljev za salate, puno toga propuštate. Koliko god čudno to zvučalo, ovaj posve prirodni, višenamjenski kuhinjski dodatak je i veliki saveznik zdravog te lijepog izgleda. Sve što vam treba je organski, nefiltrirani i nepasterizirani jabučni ocat i malo vremena.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>1. Tonik za lice</h2><p>Nakon što ga počnete koristiti u njezi kože, jabučni ocat može napraviti čuda na koži. Djeluje tako da posvjetljuje, briše pigmentacijske mrlje i zateže kožu, dajući joj sjaj.</p><p>- Koža je prirodno kiselkasta, a kad se jabučni ocat koristi kao tonik, on pomaže koži da pronađe savršenu ravnotežu između suhe i masne - objašnjava dr. Karen Hammerman, kozmetički dermatolog s Instituta Vanguard u New Yorku. Tonik napravite tako da razrijedite jednu žličicu jabučnog octa s nekoliko kapi vode te aplicirate na lice vatom. Postupak ponovite tri puta na tjedan, a ako imate jako osjetljivu kožu, u mješavinu dodajte više vode te je koristite od jednom do dva puta na tjedan.</p><h2>2. Uklanjač nečistoća s kose</h2><p>Jeste li ikad primijetili kako vam je šampon prestao djelovati nakon nekoliko tjedana korištenja, tjerajući vas da kupite novi koji će vam dati svježi osjećaj? Za to razlog može biti gomilanje masnoća i prljavštine. Lako je zaboraviti kako je vlasište poput kože lica te mu je ponekad potrebno dubinsko čišćenje, objašnjava Hammerman. Zbog toga, dva puta na mjesec, nakon šamponiranja, izlijte jednu do dvije male šalice jabučnog octa na kosu te izmasirajte vlasište nekoliko minuta prije dobrog ispiranja. Ne brinite, miris neće ostati u kosi.</p><h2>3. Ublaživač opeklina</h2><p>Ako mislite kako će utrljavanje jabučnog octa na crvenu i vruću kožu napraviti više štete nego koristi i natjerati vas da vrištite - varate se. Bilo da je riječ o opeklinama od sunca ili rukovanja s nečim vrućim, na opeklinu preko vate stavite malo nerazrijeđenog jabučnog octa i aminokiseline u njemu će pomoći u hidrataciji kože te smanjiti iritaciju.</p><h2>4. Za čišćenje makeup četkica</h2><p>Jabučni ocat odličan je u uklanjanju svih oblika prljavština, pa tako i zaostale šminke na priboru s kojom je nanosite. Tako ćete spriječiti gomilanje i razmnožavanje bakterija koje mogu uzrokovati kožne upale te akne. Pomiješajte jednu šalicu tople vode s jednom par žlica jabučnog octa te četke i kistove namočite u otopinu. Ostavite da odstoji 15-ak minuta te potom dobro isperite s vodom i ostavite da se osuši. </p>