Moćni začin: Iskoristite ga bolje

Stručnjaci za alternativnu medicinu kažu da ružmarin možemo koristiti samostalno, no bolje ga je kombinirati s drugim biljkama, čije pozitivno djelovanje pojačava

<p>Poznat je po tome što daje specifičan okus zapečenom krumpiru iz pećnice, kao i pečenoj piletini, ali i kao začin sa izuzetno moćnim ljekovitim svojstvima. Ružmarin, između ostalog, poboljšava raspoloženje, pamćenje i zdravlje crijeva, pa ga je vrlo korisno uvrstiti u prehranu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su čajevi koji pomažu razgradnju celulita </p><p>Nekada je to, zapravo, bio popularni biljni lijek koji se koristio za jačanje pamćenja. To je u svojim djelima zapisao i Shakespeare, čija Ofelija Hamletu kaže: 'Tu je ružmarin, za sjećanje; moli za ljubav, pamti!'. No novije studije pokazuju da bi mogao imati pozitivan učinak i na razinu raspoloženja te na ublažavanje stresa.</p><p>U studiji iz 2018. provedenoj na miševima koji su bili izloženi kroničnom stresu, utvrđeno je da ekstrakt ružmarina djeluje antidepresivno. Istraživači su sumnjali da je to zato što biljka pomaže u upravljanju upalama u hipokampusu mozga, kao i u crijevima. </p><p>Čini se da ružmarin također ima pozitivan učinak na endokanabinoidni sustav (ECS) - glavni regulatorni sustav tijela koji je trenutno predmet nekih fascinantnih istraživanja. Naime, ružmarin sadrži spojeve koji se vežu na kanabinoidne receptore u ECS-u. Iako još ne znamo točno kako i zašto, čini se da ovo vezivno djelovanje pomaže uravnotežiti brojne procese u tijelu i ublažiti našu reakciju na stres.</p><p>Dakle, kako iskoristiti sve prednosti ružmarina?</p><p> Ako volite čaj, možete probati s okusom ružmarina. No pripazite, biljka je vrlo bogata eteričnim uljima, pa vam okus lako može biti presnažan. Eterična ulja ružmarina općenito se ne smiju uzimati oralno u velikim količinama, a ni s mirisom nije dobro pretjerivati, jer previše mirisa u prostoru može djelovati i razdražujuće.</p><p>Na tržištu možete pronaći čiste tonike i dodatke ekstraktu ružmarina, no dio stručnjaka koji se bavi alternativnom medicinom smatra da ga je bolje koristiti u kombinaciji s drugim biljkama koje podižu raspoloženje, kojima daje veću snagu. Autori na portalu <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/potential-benefits-of-rosemary-and-how-to-consume-it?mbg_mcid=777:5f6f66dfce2951416b392054:ot:5c35299b9799ec3cc65831de:1&mbg_hash=183fc2a15d801e4f05f3a20d0e7b58dc&utm_source=mbg&utm_medium=email&utm_campaign=daily_v2_20200927">MindBodyGreen</a> preporučuju, na primjer, kombinaciju ružmarina, s drugim prirodnim sastojcima koji djeluju uravnotežujuće na endokanabinoidni sustav, poput ekstrakta konoplje, klinčića i crnog papra. Kad se uzmu zajedno, smatra se da djeluju sinergijski na promicanju osjećaja smirenosti.</p>