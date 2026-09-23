Obavijesti

Lifestyle

Komentari 5
ZANIMLJIVA KOLEKCIJA

Modni brend Izabel Kovačić u novoj kolekciji spojio nespojivo

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Modni brend Izabel Kovačić u novoj kolekciji spojio nespojivo
83
Foto: Gosia Turczynska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

IZAKOVA je predstavila novu kolekciju za jesen i zimu 2026. koja spaja različite modne kodove i poigrava se krojevima, materijalima i proporcijama. Kolekciju obilježavaju precizno krojenje i zanimljivi kontrasti

Admiral

Modni brend IZAKOVA predstavio je novu kolekciju za jesen i zimu 2026. godine, u kojoj spaja muške i ženske modne elemente te se poigrava androginim siluetama. Naglašena ramena, široke hlače, odijela i koža kombiniraju se s prozirnim slojevima, definiranim strukom, umjetnim krznom i sjajnim materijalima.

STILSKE ZABRANE Zbog ovih 15 pogrešaka u garderobi vaše odjevne kombinacije izgledaju jeftino
Zbog ovih 15 pogrešaka u garderobi vaše odjevne kombinacije izgledaju jeftino

Inspiracija za kolekciju pronađena je u passementerie tehnikama i tradicionalnoj ručnoj doradi, odnosno dekorativnim detaljima koji su kroz povijest imali važnu ulogu u krojenju i visokoj modi. Umjesto doslovnog preuzimanja povijesnih motiva, dizajneri su ih reinterpretirali kroz kontraste koji mijenjaju poznate siluete i klasičnim komadima daju suvremeniji karakter.

Foto: Gosia Turczyńska

U kolekciji dominiraju prepoznatljivi elementi muškog odijevanja poput pinstripe uzorka, odijela, kravata i naglašenih ramena, dok ih nadopunjuju ženstveniji detalji. Time nastaje spoj strogog krojenja i mekših, senzualnijih elemenata.

BEZ DIJETE I TERETANE Modni savjeti koji skidaju kile: Evo kako odjećom sakriti trbuh
Modni savjeti koji skidaju kile: Evo kako odjećom sakriti trbuh

Poseban utjecaj imao je i talijanski modni senzibilitet. Iako je početna inspiracija bila Firenca i spoj njezine renesansne baštine sa suvremenom modom, taj je utjecaj u konačnoj kolekciji suptilniji i vidljiv je kroz precizno krojenje, uglačane površine i odmjeren pristup detaljima.

Foto: Gosia Turczyńska

Važnu ulogu imaju i materijali. Kolekcija uključuje odijela od 100-postotne vune, talijansku kožu i brušenu kožu, svilene modne dodatke te modele od umjetnog krzna, dok su brojni vanjski komadi izrađeni s viskoznim podstavama.

Foto: Gosia Turczyńska

Jedan od upečatljivijih elemenata kolekcije je brušena koža u nijansi Baby Blue. Umjesto jednog izdvojenog komada, nježna plava boja pojavljuje se kroz više različitih silueta koje se mogu kombinirati međusobno ili nositi zasebno.

Kolekcija je zamišljena kao modularna garderoba u kojoj se isti materijali, krojevi i boje pojavljuju kroz različite komade. IZAKOVA tako nastavlja razvijati svoj prepoznatljiv dizajnerski potpis, u kojem se muški i ženski modni kodovi isprepliću bez strogo postavljenih granica.

Foto: Gosia Turczyńska

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Veza sa starijim muškarcem: 15 stvari koje vam nitko neće reći
PREDNOSTI I MANE

Veza sa starijim muškarcem: 15 stvari koje vam nitko neće reći

Ljubav ne poznaje godine, ali brak sa starijim muškarcem donosi kombinaciju radosti, izazova i ponekih iznenađenja. U galeriji saznajte što sve možete očekivati ako se nađete u takvoj kombinaciji
Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?
KOLIKI STE SRETNIK?

Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?

Lavovi su jako mudri i odlučni pa se ne moraju brinuti prati li ih sreća ili ne. Njihov je život poput gline, a oni su kipari, spremni oblikovati svoju sudbinu u sve što žele
Slabe točke: Evo kojih bolesti se treba čuvati svaki znak Zodijaka
SVAKI JE NA NEŠTO OSJETLJIV

Slabe točke: Evo kojih bolesti se treba čuvati svaki znak Zodijaka

Vodenjacima su najosjetljivije točke tijela koljena, potkoljenice i gležnjevi. Rakovi su vrlo senzibilni pa sve što ih potrese, uznemiri ili pozitivno potakne - osjećaju u trbuhu. Lavovi trebaju paziti na srce

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026