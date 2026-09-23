Modni brend Izabel Kovačić u novoj kolekciji spojio nespojivo

Modni brend IZAKOVA predstavio je novu kolekciju za jesen i zimu 2026. godine, u kojoj spaja muške i ženske modne elemente te se poigrava androginim siluetama. Naglašena ramena, široke hlače, odijela i koža kombiniraju se s prozirnim slojevima, definiranim strukom, umjetnim krznom i sjajnim materijalima.

Inspiracija za kolekciju pronađena je u passementerie tehnikama i tradicionalnoj ručnoj doradi, odnosno dekorativnim detaljima koji su kroz povijest imali važnu ulogu u krojenju i visokoj modi. Umjesto doslovnog preuzimanja povijesnih motiva, dizajneri su ih reinterpretirali kroz kontraste koji mijenjaju poznate siluete i klasičnim komadima daju suvremeniji karakter.

Foto: Gosia Turczyńska

U kolekciji dominiraju prepoznatljivi elementi muškog odijevanja poput pinstripe uzorka, odijela, kravata i naglašenih ramena, dok ih nadopunjuju ženstveniji detalji. Time nastaje spoj strogog krojenja i mekših, senzualnijih elemenata.

Poseban utjecaj imao je i talijanski modni senzibilitet. Iako je početna inspiracija bila Firenca i spoj njezine renesansne baštine sa suvremenom modom, taj je utjecaj u konačnoj kolekciji suptilniji i vidljiv je kroz precizno krojenje, uglačane površine i odmjeren pristup detaljima.

Foto: Gosia Turczyńska

Važnu ulogu imaju i materijali. Kolekcija uključuje odijela od 100-postotne vune, talijansku kožu i brušenu kožu, svilene modne dodatke te modele od umjetnog krzna, dok su brojni vanjski komadi izrađeni s viskoznim podstavama.

Foto: Gosia Turczyńska

Jedan od upečatljivijih elemenata kolekcije je brušena koža u nijansi Baby Blue. Umjesto jednog izdvojenog komada, nježna plava boja pojavljuje se kroz više različitih silueta koje se mogu kombinirati međusobno ili nositi zasebno.

Kolekcija je zamišljena kao modularna garderoba u kojoj se isti materijali, krojevi i boje pojavljuju kroz različite komade. IZAKOVA tako nastavlja razvijati svoj prepoznatljiv dizajnerski potpis, u kojem se muški i ženski modni kodovi isprepliću bez strogo postavljenih granica.