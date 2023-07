'Moja kći je pametna, dobra i uspješna, ali nikako da se uda'

Dragi Mevludine

Imam kćer od 34 godine. Zaposlena je, pametna, dobre duše i omiljena u društvu. Međutim, nikako da se uda i ima djecu. U zadnje je vrijeme dosta tužna. Zanima me hoće li pronaći ljubav svog života uskoro.

šifra: zabrinuta mama

Odgovor:

Draga gospođo, točno je kako ste napisali, vaša kći je vrlo inteligentna, stabilna, ambiciozna, energična, cijenjena na poslu i u društvu, a voli i raditi. No u ljubavi joj ne ide, a ni prije nije bila niti sretna niti zadovoljna s vezama u kojima se našla. Vidim da je trenutačno apatična i da se ne osjeća najbolje. Možda se trebala nešto prije angažirati oko tih stvari jer joj nedostaje iskustva, no to nije bilo u njezinu fokusu. A i dosta je izbirljiva, što i nije loše. No nemojte očajavati, ona nije stara, a uz to ima i vrlo pozitivnu energiju. Vrlo je uporna, a u ovoj godini na poslu će joj krenuti još bolje.

Osim toga, ona će upoznati pozitivnog muškarca s kojim će najprije imati prijateljski odnos. No ako to bude htjela i ako se rodi ljubav, njih dvoje će ući u vezu koja će potrajati do polovice iduće godine. Nakon toga s njim ulazi u brak. Bit će zadovoljna i voljena. On će biti pozitivan, stabilan i zreo pa ih očekuju i djeca. Nikakve joj opasnosti ne vidim iznad glave. U idućih nekoliko godina će joj krenuti nabolje i bit će vrlo sretna i zadovoljna. No i ona mora shvatiti da su ljubavna razočaranja ponekad nužna kako bismo došli do iskustva i shvatili što nam zapravo treba. Sretno.