'Moja mama je imala 4 pravila za sretniji i ispunjeniji život'

Otkad zna za sebe, američki autor Cameron Albert-Deitch, tvrdi da zna tajnu sreće - ili, barem, četiri pravila njegove mame za sretan život. Prva tri je njegova baka prenijela na njegovu mamu kada je imala šest godina.

1. Učinite ono što vas čini sretnima.

2. Na ovom svijetu možete učiniti sve što stvarno želite.

3. Ne morate učiniti ništa na ovom svijetu što zapravo ne želite učiniti.

4. Samo zato što nešto možete učiniti ne znači da morate.

Možda kimate u znak slaganja ili ste skeptični..., a evo što kažu stručnjaci.

'Je li moja mama na dobrom putu?'

- Sviđaju mi se ova pravila - kaže Stephanie Harrison, autorica koja se bavi temama sreće i dobrobiti. Prema njezinom mišljenju, ova pravila zvuče kao izvrsni komadi mudrosti koji bi se mogli koristiti za usmjeravanje nekoga, na više različitih načina, do pronalaženja više smisla i ispunjenja.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Činiti ono što vas čini sretnima

Prvo pravilo je jednostavno, iako ne uvijek lako, prepoznajte što vam donosi zadovoljstvo i ispunjenje i tražite te stvari.

- Kad ste u nedoumici, vratite se tim stvarima - kaže Cameronova mama. Ovo je najvažnije pravilo. To ne znači odbaciti sve i postati hedonist. Nitko nije stalno sretan, a ako vam je to cilj, obični životni usponi i padovi mogli bi vas ostaviti razočaranima i sumnjičavima prema sebi. Razmislite o filmskim likovima koji se bacaju na posao ili kupuju vile i sportske automobile, nadajući se da će ih samo bogatstvo i utjecaj konačno učiniti sretnima. To nikada ne funkcionira.

Umjesto toga, ovo pravilo odražava psihološki koncept davanja prioriteta pozitivnosti, kaže Harrison. Ako u svoj dan ugradite aktivnosti i interakcije koje vas angažiraju, koje pomažu poboljšati vaše odnose, daju vam osjećaj osobnog rasta, stvaraju sitne iskre užitka, izaći ćete sretniji.

Ako vas posao ne čini sretnim, na primjer, shvatite koji su vam radni zadaci najznačajniji i posvetite im se. Ili, usredotočite se na proces, a ne na ishod.

- Zabilježite male trenutke koji vam donose radost i ispunjenje - kaže Harrison. A kad jednom pogledate taj popis, možete početi razmišljati o tome kako možete to češće raditi svaki dan.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Na ovom svijetu možete učiniti sve što stvarno želite

Ovo pravilo ima neizgovorenu drugu polovicu, a ona glasi: 'sve dok ste spremni podnijeti potrebne žrtve'.

- Nikad nisi ni premlad ni prestar. Ponekad će vam nedostajati neka kombinacija znanja, iskustva, financiranja i vremena, ali ako vam je to dovoljno važno, možete dobiti te stvari. Nikad ovo ne zaboravi - rekla je njegova majka.

U psihološkom smislu, to je povezano s konceptom samoučinkovitosti, kaže Harrison, ako ne vjerujete da možete nešto učiniti, vjerojatno ćete se boriti. Samoučinkovitost možete izgraditi na dva načina, dodaje stručnjakinja, dokazivanjem da ste sposobni za nešto tako što ćete izaći i isprobati to te motivacijom od strane onih koji vjeruju u vas.

Foto: Dreamstime

Ne morate učiniti ništa na ovom svijetu što zapravo ne želite

Ovo pravilo također ima neizgovorenu drugu polovicu koja glasi: 'sve dok ste spremni prihvatiti posljedice svojih postupaka'. Hoće li vas ignoriranje tog zamornog zadatka vašeg šefa spriječiti da dobijete promaknuće? Hoće li ostanak kod kuće jer se ne želite obući i doći na tu zabavu naštetiti vašim odnosima s prijateljima?

- Ako ti je neplaćanje poreza toliko važno da si spreman zbog toga ići u zatvor, onda ne, ne moraš plaćati porez - kaže njegova mama te dodaje kako ne zagovara da počinite bilo kakve zločine, imajte to na umu.

U osnovi, ovo se pravilo odnosi na važnost postavljanja granica. Ako pronađete nešto što vas neće usrećiti - ni sada, ni ikada - vratite se na pravilo broj 1.

- Dio dobrog života, po mom mišljenju, sastoji se u prepoznavanju onoga što ne želite raditi, jer se tada možete usredotočiti na stvari koje su zaista važne - kaže Harrison te naglašava kako postoji velika količina sreće u prihvaćanju stvarnosti da ste samo jedno ljudsko biće i da ne možete učiniti sve. Ideja da možete često je izvor mnogo toga stresa i tjeskobe, donosi CNBC.

U velikoj shemi stvari, postoje samo dvije stvari na ovom svijetu koje apsolutno morate učiniti, dodaje Cameronova mama.

- Udahni. I izdahni - su te dvije stvari.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Samo zato što nešto možete učiniti ne znači da morate

Prilike mogu biti zabavne. Neka su vrata namijenjena otvaranju i trčanju kroz njih.

- Ali ako i kada se nađete preopterećeni ili umorni, dopustite si reći 'ne' - kaže Cameronova mama.

Čak i ako je to nešto u čemu znate da ste dobri. Čak i ako je to nešto što nitko ne može učiniti tako dobro kao vi. Ovo je savjet koji spašava život.

- Jedina stvar koju bih potencijalno razmotrio dodati ovim pravilima je 'Učinite to s ljudima koje volite' - zaključuje Cameron.