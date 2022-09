Odlični savjeti kako motivirati samoga sebe na vježbanje

1. Postavite cilj

- Vježbanje bez prave svrhe je kao da idete na putovanje bez odredišta. Budite stvarno jasni u onome što točno želite postići. Držite tu sliku jasnom u svom umu i radite na tome svaki dan - kaže David Osgathorp, trener koji radi na testiranju kondicije sportaša u Velikoj Britaniji.

Nakon što odredite pojedinosti vježbanja i cilj, lakše ćete pronaći savršeni raspored.

2. Držite se kalendara

Planiranje je pola posla, kažu mnogi, a sa njima se slaže i trener David.

- Ako znate što želite postići, onda vam treba plan kako to postići. Bilo da se radi o trčanju pet kilometara, ili o gubitku nekoliko kilograma na trbuhu, napravite svoj plan i držite ga se - savjetuje.

Zapisivanje u kalendar, također, može napraviti veliku razliku, jer su tada šanse veće da ćete napraviti ono što ste isplanirali.

- Prestanite razmišljati; 'hoću li ili neću'. Neka to postane dio vaše rutine. Bit će teško, ali nakon nekoliko tjedana naći ćete se na autopilotu i biti na putu u teretanu umjesto da tražite izgovore da to ne učinite - pojašnjava.

3. Pronađite prijatelja u teretani

Imati prijatelja iz teretane može biti velika stvar, pogotovo zato što, dogovorite li zajedničko vrijeme za vježbanje, teže je ne pojaviti se na vježbanju.

- Uvijek će biti trenutaka kada vam se neće dati trenirati i lako je iznevjeriti samog sebe, ali kada znate da ćete iznevjeriti prijatelja, nevjerojatno je kako se vaša motivacija može promijeniti. Pronađite nekoga sa sličnim ciljem kao vi i radite zajedno kako biste održali svoju motivaciju - pojašnjava ovaj trener.

4. Odaberite ono u čemu uživate

Bit će vam puno lakše ako se bavite nekom aktivnošću u kojoj i uživate.

- Nevjerojatno je koliko ljudi mrzi proces treniranja. Često čujem: 'Mrzim trčanje, ali to je jedino što me dovodi u formu'. To je jako pogrešno! Ako mrzite proces, nikada nećete zadržati motivaciju da nastavite trenirati - kaže trener.

5. Pratite svoj napredak

Ništa nije motivirajuće više nego vidjeti kako se vaš trud isplatio. Praćenje procesa napretka motivirat će vas da nastavite dalje po planu.

- Bilo da pokušavate dalje trčati, dizati teže terete, gubiti tjelesnu masnoću ili obnoviti svoje tijelo, za to postoji aplikacija ili dobri staromodni olovka i papir, pa bilježite napredak. Možda će biti nekoliko malih neravnina na tom putu, ali mogućnost da vidite odakle ste krenuli i kamo idete nevjerojatno je ugodan i motivirajuć princip - objasnio je.

6. Nagradite se povremeno

Kada postignete svoje ciljeve, zašto ne proslaviti? Bilo da želite kupiti nešto za svoj ormar ili uživati ​​u noćnom izlasku s prijateljima, odvojite vrijeme da se nagradite za napredak koji ste postigli.

- Pozitivna iskustva mogu uvelike pomoći u pretvaranju zadaće vježbanja u zabavnu aktivnost. Uvijek sami sebi čestitajte za svaki trening koji završite i snagu koju dobivate - kaže trener.

7. Pazite na način razmišljanja

Ništa nećete postići time što ste loše raspoloženi. Odlazak u teretanu nekim će vam danima padati teže, drugima lakše, ali važno je ostati pozitivan. I svakako si ne stvarajte preveliki pritisak.

- Zaboravite na način razmišljanja: 'Sve ili ništa'. Dio razloga zašto navika vježbanja 'ishlapi' leži u tome što ljudi sami sebi stavljaju preveliki pritisak. Održavanje forme ne znači biti satima u teretani, već ostati unutar vlastitih sposobnosti - kaže, a prenosi myimperfectlife.com.

