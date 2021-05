Hrvatska je zemlja s 1001 plažom, no samo je oko njih 80 pristupačno za osobe s invaliditetom. Stoga je dobra vijest da se na našem tržištu za ovu sezonu pojavila Seatrac platforma za neovisan pristup moru osobama s invaliditetom.

- Seatrac je inovativan proizvod koji promiče autonomiju te olakšava ulazak u more i uživanje na plaži osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima i pratnjama - smatra Dražen Modrić iz tvrtke Projekti dizala koja ovu platformu nudi na hrvatskom tržištu. Ova inovacija broji nagrade u kategorijama europskih inovacija, socijalnih eksperimenata i nagrada za tehnologiju u zdravstvu. Inovacija dolazi iz Grčke, iz radionice tvrtke TOBEA (Thinking Out of the Box Engineering Applications).

Seatrac jednostavan je za korištenje tako da se čovjek u kolicima pozicionira pokraj ergonomskog sjedala te samostalno prebaci na isto. Platforma se pokreće na daljinski upravljač sa svega dvije tipke. Uz pomoć rukohvata i zahvaljujući uzgonu vode potrebno je samo otplivati sa sjedala budući da ono ulazi u vodu do dubine 90 cm. Ima instaliran tuš, omogućena je i sigurnosna rasvjeta za noćno kupanje, nudi stazu za siguran dolazak do mora, zaštitu od sunca, mjesto u hladu te kabinu za presvlačenje.

- U 2020. godini instalirano je 116 platformi u Grčkoj. Zabilježeno je više od 28.000 samostalnog korištenja platforme. Na Facebook-u je postavljena mapa svih instaliranih uređaja i sudeći po aktivnosti članova i njihovim komentarima, ovaj uređaj je zaista zadovoljio sva očekivanja - smatra Dražen.

Platforma koristi solarnu energiju te nema negativan učinak na okoliš te ne utječe na promjene na plaži. Zahvaljujući naprednom digitalnom sustavu ima mogućnost otklanjanja problema na daljinu. Praktična je po pitanju montaže i demontaže te zauzima tek tri četvorna metra.

- Smatramo da bi ovakav uređaj poboljšao kvalitetu turističke ponude te Jadran dodatno brendirao i kao disabled-friendly destinaciju - kažu iz Projekti dizala te dodaju da je ponuda namijenjena gradskim plažama i koncesionarima isključivo za prodaju, dok bi tvrtka bila zadužena za održavanje.