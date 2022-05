Možda je nastao u Hamburgu ili iz jako velike žurbe, ne zna se

Neodoljivi hamburger privlačan je gotovo svima, čak i pobornicima zdrave prehrane, pogotovo u vrijeme kad već postoji i puno verzija hamburgera u zdravim kombinacijama: S puno povrća koje obogaćuje nutritivnu vrijednost tog obroka.

Prema jednoj teoriji, porijeklo te delicije nastalo je u njemačkom Hamburgu, po kojem je hamburger onda navodno dobio i ime. Priča kaže da ga je prvi pripremio Otto Krause, 1881. godine. Vjerovali ili ne, znanstvenici se ozbiljno bave istraživanjem vjerojatnosti za tu pretpostavku u odnosu na jednu drugu.

Naime, u Kongresnoj knjižnici u SAD-u može se pronaći i druga priča, koja je američkoj publici nešto bliža. Ona kaže da je hamburger osmislio Louis Lassen, i to 1900. godine. Priča kaže da je taj poslovnjak bio u velikoj žurbi, pa je htio ručak koji će ga zadovoljiti, a može ga pojesti na brzinu. Kažu da je Louis stavio komad mesa s roštilja između dva komada tosta i tako izumio hamburger.

Dosad se čini da su Amerikanci neopravdano zanemarili priču o Ottu Krauseu samo zato što ima njemačko ime, za koje zapravo nitko ne zna kako se ispravno piše. Što se tiče priče o Lassenu, ona im je bolje sjela, jer se čini jednostavnom i logičnom. No, treba reći da je on sa svojim izumom, zapravo, dosta zakasnio. Naime, postoje zapisi koji ukazuju na to da su Kinezi komad mesa sa žara posluživali između dva komada kruha davne 1045. godine.

Na koncu - nije više ni važno tko je bio prvi, nego tko će ponuditi najsočniji komad mesa i najzanimljiviju kombinaciju povrća i umaka koji ne kapa po majici.

