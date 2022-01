Puno se govori o tome kako urediti spavaću sobu i pripremiti tijelo za san, od lagane večere, do opuštajućeg tuširanja i šalice čaja pola sata prije spavanja, no rijetko govorimo o tome kako odjeća koju nosite u krevetu može utjecati na kvalitetu sna.

POGLEDAJTE VIDEO: Inteligencija i karijera povezani su sa snom

Liječnica Nishi Bhopal kaže da, iako to uvelike ovisi o afinitetima svakoga od nas, postoji nekoliko faktora koje možemo iskoristiti da i odjećom popravimo kvalitetu sna i tako se bolje odmorimo. Evo savjeta koje ta liječnica vadi iz - rukava pidžame, koje prenosi portal MindBodyGreen. .

Odlučite se za prirodna vlakna

Prije svega, udobnost je ključna. Sve dok se u odjeći za spavanje (ili bez nje, ako je to vaš đir) osjećate dobro, ono što imate na sebi neće ometati odmor. Zato razmislite o materijalima, kaže Bhopal. Većina ljudi imat će kvalitetniji san u pidžami s prirodnim vlaknima, jer su materijali poput pamuka, lana, konoplje, bambusa i vune prozračniji i prirodno upijaju znoj.

- To omogućuje tijelu da lakše regulira temperaturu. Naime, tjelesna temperatura noću prirodno pada, što je način pripreme za san, pa je održavanje niske temperature tijela važno - pojašnjava. Također, svaka odjeća koja vas steže i zbog koje se znojite može previše sniziti temperaturu i otežati uspavljivanje, pa i držati vas budnima dobar dio noći.

Zato je dobro tražiti i madrace i prekrivače koji su 'obučeni' u tkaninu s prirodnim vlaknima.

Iako su istraživanja o idealnoj tkanini za spavanje ograničena, jedno malo istraživanje na 36 starijih osoba pokazalo je da je vuna najbolji materijal kad je riječ o vremenu potrebnom da čovjek zaspi i kvaliteti sna, bolja od pamuka i poliestera.

Nosite čarape - do pola

Ako volite nositi čarape u krevetu, to je u redu. No, probajte promijeniti način na koji ih nosite - povucite ih samo do polovice stopala, kaže Bhopal. Time održavate ekstremitete toplima, ali kako se tijelo zagrijava, lako možete odbaciti čarape ako vam postane pretoplo.

Odjeća za spavanje mora biti posebna

Ulaganje u prave pidžame može popraviti san. Naime, navlačenje odjeće koja je namijenjena spavanju je brz način da se isključite i prebacite u opušteno raspoloženje. Odijevanje pidžame je svojevrsni znak da je dan završio i da se povlačite na odmor, može djelovati i čisto psihološki, kaže liječnica. To je i znak rutine - kad odjenete pidžamu, više nema brige oko posla, svakodnevnih obaveza, razmišljanja o tome što ćete kuhati... pred vama je samo vrijeme za san.