Može li prašak za rublje doista začepiti cijevi vaše perilice?

Pokvarila mi se perilica za rublje i morala sam pozvati majstora. Rekao mi je da su moje probleme prouzročile grudice deterdženta za rublje koje su začepile cijevi u perilici - tvrdi žena na Facebooku, a prenosi Daily Mail.

- Majstor mi je objasnio da se prašak nije dobro otopio u vodi pa se počeo nagomilavati stvarajući grudice koje su začepile cijevi. Kazao mi je kako ljudima uvijek savjetuje da koriste tekući deterdžent jer je on lakši za sustav perilice i neće upropastiti cijevi - napisala je.

Njezina objava je postigla velik interes i raspravu oko prednosti i koristi tekućeg i praškastog deterdžent, pa su se u raspravu uključili i stručnjaci iz tvrtke Canstar Blue.

- Za redovito svakodnevno pranje rublja koje je pritom ekonomično, najbolji je odabir prašak za rublje. Osnovne zamjerke su mu to što nije prikladan za jako osjetljiva vlakna i materijale te činjenica da na tamnim tkaninama ostavlja bijele mrlje. Tu je tekući deterdžent apsolutni favorit. Iako je učinkovitost praha daleko bolja, mnogi koriste tekući deterdžent jer im je tako jednostavnije, ali i zato što se brinu oko mogućnosti stvaranja grudica u cijevima mašine - tvrde oni.

Australska tvrtka CHOICE smatra da nije dovoljno samo odabrati dobar deterdžent za pranje nego je važna i temperatura na kojoj perete rublje.

- Pranje na nižim temperaturama je odličan način za uštedu novca i energije. No to može biti uzrokom nagomilavanja voskastih naslaga u mašini, osobito ako koristite omekšivač - zaključili su.

Serviser Mario Komljenović iz Zagreba kaže kako to sve nema gotovo nikakvog utjecaja te da je problem u kvaliteti dijelova za perilice, a ne u samom deterdžentu.

- Perilice se kvare više i češće nego što je to bio slučaj prije 30 godina, a jedini razlog za to su dijelovi lošije kvalitete i izrada sa slabijim materijalima. Činjenica jest da se zbog gomilanja praška može začepiti neka od cijevi, ali to je toliko rijetko da ni ne pamtim kad sam imao sličan slučaj. Uz nekvalitetne dijelove, još jedan uzrok kvarenja perilica je i tvrda voda koja je sve tvrđa zbog većih količina kamenca - objasnio je Komljenović dodajući kako i on kod kuće koristi praškasti deterdžent za bijelo rublje, a tekući za tamnije kako bi izbjegao bijele mrlje na crnom rublju, no da to sveukupno gledano nema nikakve veze sa dugovječnošću i ispravnošću perilice za rublje.

