Blagodati disanja uistinu ima na pretek. Disanje je povezano s nižom razinom hormona stresa kortizola, smanjenim krvnim tlakom, pojačanim fokusom, a čak se pokazalo da pomaže u ublažavanju kronične boli. Osim toga, možda bi se u skorijoj budućnosti moglo dokazati kako disanje zapravo može utjecati na gubitak kilograma, tvrde stručnjaci koji istražuju tu temu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tanya G.K. Bentley, dr. Sc., Stručnjak za disanje i suosnivač te izvršni direktor zaklade 'Health and Human Performance Foundation', u Mindbodygreen podcastu spominje kako postoji veza između disanja i gubitka kilograma.

Ove stvari trebate znati, napominje Tanya:

Kako stvarno 'mršavite'?

Kako se stvarno 'gubi' na težini? Tanya kaže da za to morate izdahnuti. Ona citira studiju koju je dr. Ruben Meerman proveo u Australiji koja tvrdi da je način na koji razmišljamo o mršavljenju pogrešan. Masnoća se ne pretvara u energiju ili mišiće, niti se izlučuje stolicom. Umjesto toga, 'pluća su primarni organ za izlučivanje masti', navodi u izvješću.

Prema njegovim izračunima, masnoća se zapravo izlučuje kao ugljični dioksid kad izdahnete.

- Kad smršavite, 'otključavate' zarobljene ugljične stanice koje se nalaze u masti. A kad se to oslobodi, tako se zapravo gube kilogrami - kaže Tanya.

Na primjer, u studiji, Ruben i njegov tim otkrili su da kada netko izgubi 10 kilograma masti, on prolazi kroz taj proces oksidacije i na kraju se 8,4 kilograma izdahne kao ugljični dioksid, preostalih 1,6 kilograma izdahnuto je kao vodena para.

Vježbanje i pravilna prehrana i dalje su nezaobilazni

Trebate imati na umu da se ovaj postupak oksidacije događa samo kada gubite stvarnu težinu. Ne možete očekivati ​​da ćete povisiti disanje i odmah izgubiti kilograme. Aktivnost i prehrana i dalje su važni za mršavljenje.

Izgubljena težina se oslobađa kroz dah, što je prilično fascinantno.

- Kretanje, vježbanje i prehrana pomažu u oslobađanju ugljičnog dioksida iz tih masnih stanica, što pomaže u promjeni cijele strukture tih stanica i pomaže u gubitku kilograma - kaže Tanya.

Još uvijek se ne zna može li samo disanje ubrzati proces (još nema konkretnih podataka koji podupiru tu tvrdnju), ali se zna da sporo, duboko disanje može pomoći tijelu da unese više kisika. Kada bi na porast kisika dodali metode mršavljenja kao što su aktivnost i prehrana možda bi to pridonilo procesu oskidacije u masnim stanicama. No to se još uvijek ne može sa sigurnošću potvrditi.

U rutinu dodajte vježbe disanja

Ako se želite riješiti viška kilograma, možda u svoju rutinu vježbanja možete dodati i vježbe disanja. Disanje ionako ima brojne blagodati, a i tko zna, možda ćete ubrzati proces oksidacije masnih stanica.

Kao što Tanya kaže, mršavljenje zapravo otvara zarobljene ugljične stanice u masti, koje se na kraju oslobađaju dok izdišete. Naravno, Rubinovo izvješće samo je jedna provedena studija i potrebno je mnogo više istraživanja kako bi se istražilo može li disanje pomoći pri gubitku kilograma, piše Mind Body Green.